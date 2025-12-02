Enrique Pita considera que ministros sí cometieron infracciones electorales

El vicepresidente del CNE considera que la campaña hecha por los ministros el 15 de noviembre debe ser sancionada.

Durante una entrevista este martes 2 de diciembre en el programa Primera Plana, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que los ministros de Gobierno que difundieron mensajes en redes sociales durante el silencio electoral cometieron una infracción. “Sí, lo considero infracción electoral. Eso infringe la ley y debe ser materia de sanción. La ley es para todos y no es para ser medida en intereses y conveniencias”, afirmó.

El funcionario explicó que las áreas pertinentes del CNE ya deberían estar realizando las evaluaciones correspondientes y que se preparan los informes y la documentación necesaria para determinar responsabilidades. “Estoy convencido de que se debe estar llevando adelante la preparación de toda la documentación sometida para el CNE, pero es una infracción electoral”, reiteró.

"La norma no nos permite tomar acciones"

El vicepresidente del CNE reconoció las limitaciones que enfrenta el organismo en el control de campañas realizadas en redes sociales. Explicó que la normativa vigente solo permite supervisar prensa, radio y canales digitales registrados, dejando fuera el universo de plataformas sociales.

“Lamentablemente la norma no nos permite tomar acciones sobre esto que llamamos redes sociales. Lo que sucede en redes sociales es incontrolable”, señaló.

Ante esta situación, consideró que corresponde a la Asamblea Nacional llevar adelante los análisis pertinentes para reformar la ley electoral. Subrayó que estos cambios deben realizarse con anticipación, al menos un año antes de los comicios, para garantizar su aplicación efectiva. Reforma que no se puede realizar debido a la cercanía próximo periodo electoral.

Los mensajes de los ministros durante el 15 de noviembre

Durante el silencio electoral del sábado 15 de noviembre, varios ministros del gabinete de Daniel Noboa publicaron mensajes de apoyo al SÍ en la consulta popular que se dio el domingo 16. Varios miembros de la cartera de Estado utilizaron sus cuentas institucionales, de alta visibilidad pública, para promover la campaña.

Miembros como la minsitra de Ecoonomía Sariha Moya, o la entonces ministra de Gobierno Zaida Rovira, publicaron mensajes de apoyo como: "Amamos al Ecuador y nuestro compromiso es claro: defender a las familias, la seguridad y el futuro del país... Mañana con compromiso cívico #TodoSÍ" y "Sí queremos acabar con la inseguridad. #Sí queremos recuperar la tranquilidad del país. ¡Porque el Ecuador está decidido a avanzar!".

Casos similares en los que sí hubo sanciones

No es la primera ocasión en que un funcionario de alto rango se ve envuelto en señalamientos por presunta inducción al voto. En septiembre de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras determinar que incurrió en una infracción electoral grave.

El fallo estableció que Álvarez promovió el voto a favor de la entonces candidata presidencial Luisa González, lo que constituye una vulneración de la normativa vigente. Aunque la denuncia presentada solicitaba su destitución, el TCE aplicó el principio de proporcionalidad y resolvió imponerle una multa de 4.700 dólares, además de la obligación de ofrecer disculpas públicas.

