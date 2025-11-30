Partidos pierden protagonismo en la consulta por auge ciudadano en Ecuador 2025

La consulta popular evidenció cómo la ciudadanía desplazó a los partidos, mostrando su debilidad y urgencia de renovación

Los partidos, incluido ADN, quedaron relegados en la consulta 2025 ante el peso de las iniciativas ciudadanas.

No solo el Gobierno de Daniel Noboa perdió con los resultados del Referéndum y Consulta Popular 2025. Los partidos y movimientos políticos fueron rebasados por las iniciativas ciudadanas y perdieron su papel protagónico en el debate nacional. Al igual que los voceros del Ejecutivo, ellos fueron los grandes derrotados.

La iniciativa ciudadana, con diferencia, fue la que marcó el debate sobre la pertinencia y el futuro de las preguntas planteadas por el Gobierno. En la discusión sobre el alcance de la participación ciudadana hay que considerar un elemento clave: la campaña por el “No” se movilizó en redes sociales, conversatorios e incluso en las calles.

Participación inscrita ante el CNE

En total, 15 organizaciones se inscribieron para la campaña. De ellas, según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), 11 fueron partidos o movimientos políticos. Entre estos estuvieron ADN, Revolución Ciudadana, CREO, Unidad Popular, Pachakutik, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Democracia Sí, entre otros.

Pero, como lo explica la experta en comunicación política Wendy Reyes, es necesaria una distinción entre la campaña por el “Sí” y la del “No”. Para ella, la segunda tuvo un componente mayoritariamente ciudadano. Es decir, en ella no fueron determinantes las figuras de partido político alguno. Lo contrario sucedió en la campaña del “Sí”. Al ser el Ejecutivo el impulsor de la consulta, no solo aparecieron asambleístas y el mismo presidente Daniel Noboa, sino también otros actores políticos, y no les fue del todo bien.

Un revés electoral clave para Noboa

¿Por qué es importante la distinción? La última Consulta Popular marcó el primer revés electoral para Noboa desde que ganó la Presidencia de la República en las elecciones anticipadas organizadas en 2023.

Según Reyes, la campaña por el “No” se caracterizó por un abordaje más profundo de las razones para oponerse en las urnas. “Pudo explicar a la ciudadanía por qué le decía que vote No. Se conectó con emociones como el miedo, la duda y el desconocimiento. La campaña del Sí no explicó por qué el sí”, señala.

Dirigentes de RC mantuvieron un rol discreto durante la campaña del No. Cortesía

El vacío partidista y el rol ciudadano

Más allá de las particularidades de cada campaña, el hecho de que los partidos fueran rebasados por la incidencia ciudadana encierra un mensaje. Para la directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, ante la ausencia de partidos políticos están recuperándose o fortaleciéndose las voces de la sociedad civil.

Pero esto no es necesariamente positivo. “¿Eso es bueno o no para la democracia? No lo sé. Porque la sociedad civil no puede ocupar el espacio abandonado por los partidos. Estos últimos tienen que recomponerse y ocupar el espacio que les corresponde”, dice Hidalgo.

Derrota del Gobierno y lecturas políticas

La derrota electoral del Gobierno fue contundente. Noboa no ganó ni en las preguntas consideradas de enganche, como reducir el número de asambleístas o eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Los resultados adversos fueron aún más claros en su intención de llamar a una nueva Asamblea Constituyente.

Y, aunque en su momento los resultados trataron de ser cooptados por el correísmo, en la práctica no hay movimientos que puedan atribuírselos, ni siquiera aquellos que participaron activamente en la campaña.

Unidad entre movimientos que impulsaron el No

Por ejemplo, el PSE, Pachakutik y Unidad Popular se unieron para impulsar el No. Gustavo Vallejo, del Partido Socialista Ecuatoriano, señala que, si bien el rol protagónico lo tuvo la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, sí existió un acuerdo entre los tres movimientos que impulsaron el No para despojarse de los logotipos.

“Esta era una campaña que debía producirse como se produjo: desde la ciudadanía. Nos deja la lección de que los partidos políticos tenemos que hacer un acto de constricción y autocrítica. Hay un sistema político y democrático que en el mundo está en crisis”, asegura Vallejo.

El rol discreto del correísmo

El correísmo también se inscribió para hacer campaña por el No y tuvo un papel discreto, por decir lo menos. La asambleísta Viviana Veloz señala que la ciudadanía ha recuperado su capacidad de incidencia directa, más allá de las ideologías.

“Para la clase política esto no es solo un resultado que analizar; es un punto de inflexión. La gente dejó claro que ya no acepta intermediaciones vacías ni discursos desconectados”, dice Veloz. Añade que es momento de crear nuevos consensos.

Para el experto en temas electorales Daniel González, esta es la oportunidad para reinventarse. “Hay una decepción sobre los partidos. Esto demanda que los mismos se conviertan en lo que deberían ser”.

