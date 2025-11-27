En la Asamblea, ADN respalda viajes de Noboa y correísmo insiste en fiscalización

Los viajes del presidente Daniel Noboa generaron reacciones en la Asamblea Nacional. ADN defendió las salidas del mandatario, mientras que el correísmo exigió respuestas.

(NO TE PIERDAS: Niels Olsen reabre el debate en ADN: ¿representa la Asamblea a los ecuatorianos?)

Tras las críticas por el último viaje a Estados Unidos, cuya agenda fue reservada, Noboa firmó un decreto para declarar en comisión de servicios a quienes lo acompañarían entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025.

El Decreto Ejecutivo 235, que detallaba ese viaje, fue retirado y luego derogado, ya que se trataba de un desplazamiento personal nuevamente a Estados Unidos. Pero, en este contexto, la Presidencia presentó una agenda de viajes prevista entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Noboa revela hoja de ruta internacional luego de críticas por opacidad en viajes Leer más

¿Qué dice ADN?

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia (ADN), señaló que el presidente tiene la obligación de mantener relaciones internacionales para buscar cooperación, especialmente en seguridad.

“Es un tema que necesita el país”, dijo. “Somos el poder legislativo y respetuosos de las agendas del presidente, que sabemos son en beneficio de los ecuatorianos”, aseguró Tapia.

Consultada sobre los resultados de los viajes, Tapia respondió que serán informados por “las personas que tienen la competencia para hacerlo”, aunque no descartó pedir explicaciones.

La oposición insiste en pedir respuestas

La exjefa de la bancada correísta, Viviana Veloz, anticipó una investigación sobre los viajes de Noboa, tras la falta de información sobre su última visita a Estados Unidos. “Los viajes presidenciales son derroche de dinero público con cero resultados. El Presidente tiene la obligación de rendir cuentas”, escribió el 25 de noviembre de 2025.

El presidente Daniel Noboa viajará nuevamente a Estados Unidos. Cortesía: Presidencia.

Hoy, tras conocerse la agenda de viajes entre noviembre y enero, Veloz afirmó: “Sería pertinente que explique cuándo piensa asumir una agenda oficial en Ecuador, porque gobernar en la sombra no es gobernar”.

El legislador correísta Roberto Cuero también cuestionó las salidas de Noboa. Señaló que lo mínimo esperado es que el presidente informe qué hizo en Estados Unidos. “Sale después de una derrota rotunda. Regresa para posesionar al nuevo mando militar y se va inmediatamente sin decir cuál es la agenda”, manifestó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!