Jaime Estrada Comisión de Garantías Constitucionales
Jaime Estrada, del correísmo, preside la Comisión de Garantías Constitucionales.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Oficialismo arrebata al correísmo la fiscalización de la Cárcel del Encuentro

La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, pretendía fiscalizar las presuntas irregularidades

Otro tema bajo control oficialista. El correísmo y el oficialismo vuelven a enfrentarse en la Asamblea Nacional, esta ocasión pugnando por fiscalizar las presuntas violaciones a los derechos humanos en la nueva cárcel de Santa Elena, llamada la Cárcel del Encuentro.

Aunque el correísmo, a través de la Comisión de Garantías Constitucionales, tenía previsto este 25 de noviembre de 2025 iniciar con un proceso de fiscalización a la cárcel, la mesa de Seguridad Integral, de mayoría oficialista, se adelantó y también inició un proceso de control.

De hecho, al inicio de la sesión de la sesión de la mesa de Garantías, su presidente, el correísta Jaime Estrada, dio lectura a un memorando de la Comisión de Seguridad en la que notificaba que el 20 de noviembre de 2025 ya esa mesa legislativa inició un proceso de fiscalización a la Cárcel del Encuentro y demás prisiones del país.

El correísmo cuestiona al oficialismo por arrebatar investigaciones

Estrada, quien días atrás intentó ingresar a la Cárcel del Encuentro, cuestionó la actitud del oficialismo de acaparar los procesos de fiscalización al Gobierno del presidente Daniel Noboa. Además, recordó que es una práctica ya común en este periodo legislativo.

"Sucedió en el caso Progen y ATM. Ha transcurrido eso ya cerca de cinco meses y no tenemos un solo informe de qué pasó con los recursos de los ecuatorianos. Hicieron lo mismo con la fiscalización de los bonos que se dieron en campaña (presidencial). Ocurrió lo mismo o con la violación a los derechos humanos que se dieron en las manifestaciones en distintas provincias de la Sierra", acotó.

En el caso de la Cárcel del Encuentro, señaló el asambleísta Estrada, la Comisión de Seguridad inició  el proceso de fiscalización el mismo día que él intentó ingresar a la nueva prisión de Santa Elena y anunció la intención de fiscalizar las presuntas " violaciones a los derechos humanos en el penal e irregularidades en la construcción de la misma.

