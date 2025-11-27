Noboa revela hoja de ruta internacional luego de críticas por opacidad en viajes

Presidente ecuatoriano tendrá agenda internacional durante diciembre 2025 y enero 2026. También prevé tiempo con su familia

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el presidente de la República, Daniel Noboa, realizará una nueva gira internacional. Además, tendrá un periodo para compartir con su familia. La Presidencia informó que los desplazamientos serán a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, España, Noruega y Bélgica.

En un comunicado publicado este 27 de noviembre de 2025, se señala: “el primer mandatario, Daniel Noboa Azin, desarrollará una importante agenda internacional durante las próximas semanas”.

La agenda incluye un viaje personal desde hoy hasta el 1 de diciembre de 2025 a Estados Unidos. Según la Presidencia, “este viaje responde a compromisos estrictamente privados y se realizará con recursos y medios personales”.

Viaje a varios países

La Presidencia confirmó el viaje anunciado por la canciller Gabriela Sommerfeld el 26 de noviembre. Se indicó que una nueva gira presidencial se organizará para los primeros días de diciembre.

Entre el 3 y el 11 de diciembre de 2025, Noboa estará en Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega. “Durante esta agenda de trabajo, el Jefe de Estado mantendrá reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales, con el objetivo de impulsar nuevos acuerdos, fortalecer la cooperación bilateral”, informó el Ejecutivo.

Viajes previstos para 2026 Noboa adelantó su agenda de enero de 2026 tras las críticas por la falta de información sobre sus últimas actividades en el extranjero. Del 19 al 22 de enero asistirá en Davos al Foro Económico Mundial.

Del 22 al 25 de enero viajará a Bélgica para mantener encuentros con la Unión Europea, tercer socio comercial de Ecuador. El país busca concretar un acuerdo de inversión.

Vacaciones familiares

Además de los viajes oficiales, Noboa se ausentará del cargo por motivos familiares. Del 5 al 15 de enero de 2026 tendrá un periodo para compartir con su familia.

“Los gastos correspondientes a estos días serán totalmente cubiertos con recursos del Presidente. Tanto en el traslado con motivos personales como en este lapso, el Jefe de Estado no hará uso del avión presidencial”, informó la Presidencia.

