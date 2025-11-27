¿Viaje de Daniel Noboa a EE. UU. se pagará con recursos públicos? Esto dice Decreto

Primer mandatario sí viajará a Estados Unidos pero el motivo cambió. Saldrá desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre

El presidente Daniel Noboa finalmente sí viajará a Estados Unidos este 27 de noviembre de 2025, aunque la motivación cambió. La noche del 26 de noviembre se emitió el Decreto Ejecutivo 235 que anunciaba el viaje, pero fue derogado para modificar el tipo de desplazamiento.

El decreto 235 desapareció de la página oficial de la Presidencia por unas horas, donde se publican estos documentos firmados por el mandatario. Sin embargo, a las 12:30 del 27 de noviembre, ese decreto y el nuevo Decreto Ejecutivo 236 reaparecieron en el sistema.

El Decreto 236 establece que el viaje se realizará por razones personales. “Dado que el presidente de la República viajará a los Estados Unidos del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, para atender asuntos de índole personal, declarar en comisión de servicios al jefe de seguridad que lo acompañará”, señala el documento.

¿Habrá uso de recursos públicos?

Además, se especifica que “no existirá erogación de recursos públicos a favor del primer mandatario”. Sin embargo, sí se destinarán fondos para los viáticos del jefe de seguridad que acompañará a Noboa.

Tras la publicación inicial del Decreto 235, se desataron críticas contra la decisión presidencial. Esto porque en su último viaje a Estados Unidos no se difundió información sobre la agenda ni la finalidad del periplo.

El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, indicó que ese viaje se declaró confidencial. No obstante, la canciller Gabriela Sommerfeld aclaró que esa figura no es manejada por el Ministerio de Relaciones Internacionales.

Durante varias horas, el Decreto 235 fue retirado de la plataforma de la Presidencia, lo que generó consultas de la prensa. En el chat institucional de la Secretaría General de Comunicación (Segcom) se informó: “en breve compartiremos el nuevo decreto, ya que el 235 presentaba errores”.

Además de ese viaje, el presidente Daniel Noboa tiene previsto otro desplazamiento. Esta vez a Emiratos Árabes Unidos. Dicho viaje fue anunciado por la canciller ecuatoriana. Ella también aseguró que la finalidad tenía que ver con acuerdos en materia comercial, de seguridad e inversión.

