Daniel Noboa vuelve a EE. UU. mientras sigue en reserva su viaje anterior

Noboa emprende otro viaje a EE. UU. en medio de hermetismo sobre visita anterior y mientras se prepara para Emiratos Árabes

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de la ceremonia de ascensos honoríficos de los comandantes generales de las Fuerzas Terrestres, Naval y Aérea.

El presidente Daniel Noboa saldrá nuevamente del país con destino a Estados Unidos, al tiempo que aún no se conocen los detalles de su viaje anterior a ese mismo país, realizado pocos días después de la derrota del Gobierno en la consulta popular. En paralelo, la Cancillería confirmó que el mandatario prepara otra gira internacional, esta vez a Emiratos Árabes Unidos.

Según el decreto ejecutivo 235, firmado el 26 de noviembre de 2025, el jefe de Estado realizará un viaje oficial a Estados Unidos entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. El documento dispone una comisión de servicios para la comitiva que lo acompañará, autoriza a la Secretaría General de la Administración Pública para organizar el desplazamiento y establece que viáticos y pasajes se cubrirán con cargo a las instituciones de los funcionarios convocados.

Un primer viaje sin agenda pública

Este nuevo desplazamiento ocurre apenas una semana después del viaje “oficial” de tres días que Noboa cumplió a Estados Unidos entre el 18 y el 20 de noviembre, también en avión presidencial y con llegada y salida desde el aeropuerto de Teterboro, cercano a Nueva York.

Sobre esa primera visita, realizada inmediatamente después de la consulta popular en la que el Gobierno perdió sus cuatro preguntas, no se hizo pública ninguna agenda. La Presidencia tampoco respondió a los pedidos de información de la prensa sobre las actividades del mandatario. Lo que se conoció es que, durante su estadía, Noboa firmó al menos dos decretos ejecutivos desde Washington y Nueva York, uno de ellos para cambiar a la titular del Ministerio de Gobierno.

Ni el presidente ni su equipo han ofrecido hasta ahora una explicación detallada de los encuentros que mantuvo, los funcionarios con los que se reunió o los resultados concretos de esa gira.

RELACIONADAS Noboa ofrece respaldo a nueva cúpula militar y evita hablar de la Consulta Popular

Noboa ofrece respaldo a nueva cúpula militar y evita hablar de la Consulta Popular. Franklin Jacome

Cancillería habla de “seguridad del Estado”

En una entrevista, la canciller Gabriela Sommerfeld insistió en que el viaje anterior a EE. UU. respondió a una agenda reservada. Señaló que la Presidencia puede declarar un desplazamiento como confidencial por motivos de seguridad del Estado o del propio mandatario, y afirmó que el objetivo principal fueron reuniones de alto nivel en materia de seguridad, además de temas comerciales y de inversión.

Álvarez a Neira: “Quien acompaña al presidente en sus viajes es enemigo de Guayaquil” Leer más

Sommerfeld explicó que no acompañó a Noboa en esa ocasión por “necesidades institucionales” que requerían su presencia en el país, y recordó que en algunos viajes la representación diplomática puede recaer en otros ministros o delegados sectoriales. El secretario de Integridad, Julio José Neira, también ha señalado que la agenda en Estados Unidos fue confidencial.

A pesar de esas explicaciones, el hermetismo ha alimentado cuestionamientos desde sectores políticos y ciudadanos, que reclaman mayor transparencia sobre los objetivos y resultados de los desplazamientos internacionales del presidente, en un momento marcado por la derrota en las urnas y por la discusión de reformas económicas internas.

Próxima parada: Emiratos Árabes Unidos

Mientras tanto, la Cancillería ya anunció un nuevo viaje presidencial a Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con Sommerfeld, esta visita servirá para dar seguimiento a los compromisos asumidos en la gira que Noboa realizó por Medio Oriente en mayo de este año.

El Gobierno sostiene que la agenda en Emiratos estará enfocada en fortalecer la relación comercial, la cooperación en seguridad y la atracción de inversiones, en coordinación con el Fondo de Desarrollo de ese país. Durante la estadía se inaugurará un centro de promoción permanente de Ecuador en Abu Dabi y se presentará la iniciativa Casa Ecuador, un espacio de exhibición que funcionará en la capital emiratí durante el Gran Premio de Fórmula 1, entre el 4 y el 7 de diciembre.

RELACIONADAS El nuevo Ecuador de Daniel Noboa necesita urgentemente del viejo

Viajes frecuentes y exigencia de explicaciones

Desde que asumió la Presidencia en 2023, Daniel Noboa ha tenido una agenda internacional intensa, con múltiples desplazamientos a Estados Unidos por motivos oficiales y personales. Los dos viajes de noviembre de 2025 —uno sin agenda divulgada y otro recién decretado— se suman ahora a la gira prevista a Emiratos Árabes Unidos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ