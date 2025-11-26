Noboa ofrece respaldo a nueva cúpula militar y evita hablar de la Consulta Popular

El presidente insistió en que el crimen organizado se ampara en políticos desleales. Lo dijo en cambio del Alto Mando Militar

El presidente Daniel Noboa encabezó el relevo del Alto Mando Militar en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, donde ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas.

El presidente de la República, Daniel Noboa, reapareció en un acto público después de los resultados del Referéndum y Consulta Popular 2025. Este 26 de noviembre de 2025 participó en el relevo de la cúpula militar en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito.

Noboa habló por menos de cinco minutos y no hizo referencia alguna al revés electoral que sufrió su Gobierno, tras la victoria del No en las cuatro preguntas que impulsó.

El jefe de Estado centró su discurso en la seguridad y en el respaldo que ofreció a las Fuerzas Armadas. “Hace dos años, las FF. AA. defienden el honor de la República de un enemigo que renunció a todo principio”, señaló. También se refirió al rol de la política y del crimen organizado: “Corrompen, intimidan y se amparan en políticos sin lealtad”, afirmó.

El presidente añadió que las Fuerzas Armadas cuentan con un marco jurídico claro para actuar y destacó la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con esa normativa, dijo, se abrió la puerta para la colaboración del sector privado.

Daniel Noboa participó en la posesión del nuevo Alto Mando Militar, en un acto marcado por mensajes sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado. Franklin Jacome

El nuevo Alto Mando Militar

En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, las nuevas autoridades militares recibieron los honores. Desde ahora, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el general de Ejército Henry Delgado Salvador.

Asimismo:

El general de División Jhon Eduardo Miño es el comandante de la Fuerza Terrestre.

El contraalmirante Ricardo Unda Serrano es el comandante de la Fuerza Naval.

El teniente general Mauricio Salazar es el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Todos ellos presentaron el parte al presidente Daniel Noboa como parte del acto protocolar que marca el inicio de sus funciones.

En su primer discurso, Delgado se refirió al último paro indígena y señaló que las Fuerzas Armadas evitaron la toma de Latacunga, Quito, Pedro Moncayo e Imbabura. “Esto ha marcado nuevas páginas en la historia, permitiendo romper paradigmas atados a comportamientos arcaicos que malinterpretan la libertad de protesta”, afirmó.

