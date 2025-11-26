Escuchar y cumplir: nuevos objetivos del Gobierno de Noboa tras perder la consulta

La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, reconoció que la votación de los ecuatorianos fue un mensaje para el presidente

El giro de timón esperado. La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, anunció este 26 de noviembre de 2025 las "oportunidades" que tiene el Gobierno del presidente Daniel Noboa a raíz de la derrota electoral en el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

Aunque al presidente se lo ha querido calificar de autoritario, dijo Vélez en entrevista con Radio Sucesos, la aceptación de los resultados de la consulta popular demuestran lo contrario. "La respuesta que dio esa noche le demostró a la ciudadanía que (el presidente Daniel Noboa) era una persona que iba a respetar siempre la decisión ciudadana y un contraste muy grande con otros episodios que ha tenido el país".

En ese sentido, la secretaria de Comunicación reconoció que la votación de los ecuatorianos fue un mensaje que debe ser interpretado de la mejor manera por el Gobierno y que, de hecho, representa una oportunidad para que el régimen tenga un giro de timón.

"No hacer ajustes rápidos y en los sectores más cuestionados podría leerse como una confirmación de la prepotencia".



Los nuevos objetivos del Gobierno de Daniel Noboa

"En los momentos más desafiantes es cuando tú demuestras realmente quién eres, creo que esta es una oportunidad del Gobierno para hacer cuatro cosas", comentó Vélez y señaló que el Gobierno de Noboa observa estos cambios como oportunidades a raíz del resultado electoral:

Análisis de los resultados Escuchar lo que nos dijeron Enfocarse, una palabra que el presidente repite mucho Cumplir

Aunque dijo que son cosas que el Gobierno ya venía haciendo, la secretaria Vélez acotó que las acciones deben verse reflejadas en la gente. "Cumplir las promesas del presidente a la gente, demostrarles la esperanza que tienen todavía en el proyecto político, demostrarles que la determinación que tiene cada ministro de este Gobierno":

