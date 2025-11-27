Decreto sobre nuevo viaje de Noboa a EE. UU. desaparece de la plataforma presidencial

El decreto que anunciaba un nuevo viaje de Noboa a EE. UU. fue eliminado. Segcom dice que "presentaba errores"

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó el 26 de noviembre de la ceremonia de ascensos honoríficos de los comandantes generales de las Fuerzas Terrestres, Naval y Aérea.

El Decreto Ejecutivo 235, que autorizaba un viaje oficial del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, fue eliminado de la plataforma presidencial donde se publican los decretos y resoluciones del Ejecutivo. El documento estuvo disponible la noche del miércoles 26 de noviembre.

La eliminación ocurre pocas horas después de que se conociera que el mandatario planeaba un segundo desplazamiento a EE. UU. en menos de dos semanas, pese a que aún no se han revelado detalles de su viaje “reservado” entre el 18 y el 20 de noviembre, realizado inmediatamente después de la derrota del Gobierno en la consulta popular.

El documento tenía errores, según el Gobierno

EXPRESO consultó a la Secretaría General de Comunicación (Segcom) para conocer por qué el Decreto 235 fue retirado de la plataforma y si esto implica que el presidente ya no realizará el viaje en las fechas previstas. La contestación fue: "En breve compartiremos el nuevo decreto, ya que el 235 presentaba errores".

Captura de la plataforma presidencial, ayer 22:30. captura

El decreto disponía una comisión de servicios para la comitiva presidencial, autorizaba la organización logística del desplazamiento y establecía que los viáticos se cargarían a las instituciones de los funcionarios convocados. Su eliminación deja abierta la duda de si el Gobierno modificará las fechas, cambiará el destino o suspenderá por completo el viaje.

Este fue el decreto eliminado

Correísmo exige detalles del “viaje confidencial” de Noboa a EE.UU. Leer más

La desaparición del decreto se suma al clima de opacidad sobre los movimientos internacionales del presidente. El viaje anterior a Estados Unidos fue clasificado como agenda “confidencial” y tampoco se informó sobre las reuniones, objetivos o resultados obtenidos.

En paralelo, la Cancillería ha confirmado que Noboa prepara una gira a Emiratos Árabes Unidos, cuya agenda —a diferencia de la estadounidense— sí será pública.

Por ahora, el Ejecutivo mantiene silencio sobre el Decreto 235, su retiro de la plataforma y los próximos pasos en la agenda internacional del presidente.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETA AQUÍ