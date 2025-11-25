Viaje de Noboa a Emiratos Árabes: qué definirá con el rey y qué busca el Gobierno

Cancillería anunció la reapertura de Casa Ecuador en Abu Dabi y ratifica que el viaje a EE. UU. fue por seguridad

El presidente Noboa se reunirá con el rey de Emiratos para revisar cooperación bilateral

El presidente Daniel Noboa prepara un nuevo viaje oficial, esta vez a Emiratos Árabes Unidos. La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que el mandatario mantendrá una reunión con el rey para evaluar avances en inversión, seguridad, financiamiento y cooperación bilateral.

La canciller sostuvo que este encuentro ocurre en un momento estratégico para ambos países. Además, anunció que Emiratos será el escenario para la reapertura de la Casa de Ecuador en Abu Dabi, un espacio de promoción económica y turística que funcionará como centro de negocios.

Casa de Ecuador y los acuerdos en revisión

Sommerfeld explicó que distintas delegaciones ecuatorianas han trabajado en acuerdos con Emiratos durante los últimos meses. Entre ellos constan temas financieros vinculados al Fondo de Desarrollo de ese país, así como proyectos comerciales y de seguridad.

“Vamos a promocionar en estas fechas en Emiratos y estarán presentes diferentes autoridades para que esto tenga el más alto nivel de representación posible”, afirmó. Señaló que la Casa de Ecuador será clave para atraer inversiones y conectar al país con actores influyentes.

La agenda no revelada del viaje a Estados Unidos

Mientras se organiza la nueva gira, aún no se hace pública la agenda que Noboa cumplió en su reciente viaje a Estados Unidos. Sommerfeld insistió en que no existe una clasificación secreta y que la Cancillería no maneja figuras de “secreto” o “reservado”.

“El viaje fue netamente por razones de seguridad y el presidente Noboa estuvo allí dos días y un poco más, cumpliendo una agenda atrasada que no ha sido pública”, afirmó. Sostuvo que las actividades se enmarcaron en seguridad y reforzamiento comercial.

Incidente en frontera y silencio oficial

La canciller también fue consultada sobre el enfrentamiento entre militares colombianos y una columna del ELN en Tiuquer, cerca de la frontera con Ecuador. Sommerfeld evitó pronunciarse y dijo que solo el Bloque de Seguridad puede emitir información oficial.

“Las declaraciones sobre los temas que usted acaba de mencionar las tiene que dar necesariamente el Bloque de Seguridad”, explicó. Añadió que, sin datos completos, “no es conveniente malinformar a la población”.

