¿Cuándo es el cumpleaños de Daniel Noboa? Recibirá los 38 fuera del país

El cumpleaños 38 de Noboa coincide con un viaje personal a EE. UU. y una agenda internacional ya definida hasta 2026

El presidente Daniel Noboa cumplirá 38 años este domingo 30 de noviembre de 2025, una fecha que llega en medio de semanas marcadas por cambios, hermetismo y ajustes de última hora en su agenda internacional. Nacido el 30 de noviembre de 1987 en Miami, Estados Unidos, Noboa es el primer mandatario ecuatoriano nacido fuera del país y el más joven elegido democráticamente.

Su cumpleaños coincide este año con un viaje a Estados Unidos que ha generado confusión y debate público. La visita, prevista entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, pasó de ser anunciada inicialmente como un desplazamiento oficial —mediante el Decreto Ejecutivo 235— a ser redefinida como un viaje “de índole personal”, luego de que el Gobierno derogara ese documento a través del Decreto Ejecutivo 236.

RELACIONADAS Noboa revela hoja de ruta internacional luego de críticas por opacidad en viajes

Un cumpleaños en medio de un viaje polémico

La modificación del decreto se dio después de que el documento inicial fuera publicado, eliminado, repuesto sin cambios y, finalmente, anulado por la propia Presidencia. En la nueva versión, el Gobierno establece que Noboa sí viajará, pero sin comitiva oficial, salvo su jefe de seguridad, y sin erogación de recursos públicos para el mandatario.

Apenas una semana antes, Noboa realizó una visita reservada a Estados Unidos —entre el 18 y 20 de noviembre— cuya agenda no fue revelada. La Cancillería aseguró que se trataron temas de seguridad del Estado, pero evitó ofrecer detalles.

¿Quién es Daniel Noboa?

Noboa, nacido en Miami y con doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, proviene de una de las familias empresariales más influyentes del país. Es hijo del empresario Álvaro Noboa Pontón y de la médica Annabella Azín. Antes de llegar a Carondelet, fue asambleísta nacional entre 2021 y 2023.

Asumió la Presidencia el 23 de noviembre de 2023, con 35 años, y fue reelecto en 2025 con el 55 % de los votos. Está casado con la influencer Lavinia Valbonesi y es padre de tres hijos.

A nivel académico, posee estudios en la Universidad de Nueva York, Kellogg, Harvard y George Washington, con maestrías en administración pública, administración de empresas y comunicación política.

Lavinia Valbonesi llega a la investidura presidencial junto a sus hijos. Karina Defas

Entre la celebración y una intensa agenda exterior

Mientras cumple 38 años en medio de un viaje que cambió de categoría sobre la marcha, la Cancillería ya había adelantado que Noboa se prepara también para una gira oficial a Emiratos Árabes Unidos, donde prevé cerrar acuerdos comerciales, atender temas de seguridad y abrir la nueva Casa Ecuador en Abu Dabi.

Pero la Presidencia decidió ir más allá: tras cuestionamientos por los decretos eliminados y la opacidad en sus desplazamientos, difundió la agenda internacional del mandatario hasta inicios de 2026.

RELACIONADAS Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi revelan detalles de su vida en Carondelet

Esta es la agenda, tras su viaje personal a Estados Unidos:

Del 3 al 11 de diciembre, Noboa realizará una gira internacional oficial por Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega.

Del 5 al 15 de enero, tendrá un periodo para compartir con su familia, sin uso de recursos públicos ni del avión presidencial.

Del 19 al 22 de enero, asistirá al Foro Económico Mundial en Davos, donde se reunirá con líderes globales.

Del 22 al 25 de enero, viajará a Bélgica para reuniones estratégicas con la Unión Europea, tercer socio comercial del Ecuador.

Con este itinerario, el cumpleaños del presidente no solo coincide con un viaje personal que generó modificaciones administrativas, sino que también marca el inicio de una agenda exterior cargada en los primeros meses de 2026.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ