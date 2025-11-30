Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

LUISA GONZALEZ RC CORRIEMO
Luisa González es la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana.ARCHIVO: LUISA GONZÁLEZ

Luisa González ya suma dos denuncias en el TCE: ¿Cuáles son y de qué tratan?

El Consejo Nacional Electoral  (CNE) de Diana Atamaint presentó las denuncias contra González y miembros del correísmo

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, enfrenta dos denuncias electorales presentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Diana Atamaint.

En ambos casos, el CNE señala una presunta infracción electoral relacionada con el financiamiento de la campaña electoral de las elecciones anticipadas de 2023.

GABRIELA RIVADENEIRA CORREISMO

La vieja guardia del correísmo reafirma su línea: "Tibio ni el café" (Video)

Leer más

TCE admite a trámite segunda denuncia contra Luisa González

La denuncia más reciente admitida a trámite por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) está relacionada con las cuentas de campaña de las presidenciales anticipadas de 2023.

En esta causa, el juez Richard Gonzáles admitió a trámite la denuncia contra Luisa González, Karina Zambrano, Francisco Hidalgo y toda la lista de asambleístas nacionales, liderada por Pierina Correa.

RELACIONADAS

Todos son señalados por la infracción electoral contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, sobre inconsistencias en las cuentas de campaña.

Luisa González enfrenta otra denuncia electoral en el TCE

Por otro lado, días atrás el juez Guillermo Ortega también admitió a trámite otra denuncia que el CNE de Diana Atamaint presentó en contra de Luisa González y otros miembros del correísmo.

En esta causa, además de González, también están denunciados Estefanía Molina Freire, Andrés Arauz y Santiago Díaz, actualmente procesado por presunta violación a un menor de edad.

Todos son señalados por posibles inconsistencias en las cuentas de campaña también de las elecciones anticipadas de 2023.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cyber Monday: lo mejor para comprar si no alcancé el viernes

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. Exconcejal pide que los capitalinos lleven la Serenata Quiteña a Noboa

  4. Justicia ecuatoriana declara vulneración de derechos a pueblos indígenas aislados

  5. Conaie busca información de los operativos que dejaron dos fallecidos en el paro

LO MÁS VISTO

  1. El año en que Pabel Muñoz arruinó las fiestas de Quito

  2. Guayaquil: concejala exige explicación por veto a ciudadana en sesión del Concejo

  3. Chelsea vs. Arsenal HOY: fecha, hora y dónde ver EN VIVO | Premier League

  4. Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil

  5. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

Te recomendamos