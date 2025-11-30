Luisa González ya suma dos denuncias en el TCE: ¿Cuáles son y de qué tratan?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Diana Atamaint presentó las denuncias contra González y miembros del correísmo

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, enfrenta dos denuncias electorales presentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Diana Atamaint.

En ambos casos, el CNE señala una presunta infracción electoral relacionada con el financiamiento de la campaña electoral de las elecciones anticipadas de 2023.

TCE admite a trámite segunda denuncia contra Luisa González

La denuncia más reciente admitida a trámite por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) está relacionada con las cuentas de campaña de las presidenciales anticipadas de 2023.

En esta causa, el juez Richard Gonzáles admitió a trámite la denuncia contra Luisa González, Karina Zambrano, Francisco Hidalgo y toda la lista de asambleístas nacionales, liderada por Pierina Correa.

Todos son señalados por la infracción electoral contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, sobre inconsistencias en las cuentas de campaña.

Luisa González enfrenta otra denuncia electoral en el TCE

Por otro lado, días atrás el juez Guillermo Ortega también admitió a trámite otra denuncia que el CNE de Diana Atamaint presentó en contra de Luisa González y otros miembros del correísmo.

En esta causa, además de González, también están denunciados Estefanía Molina Freire, Andrés Arauz y Santiago Díaz, actualmente procesado por presunta violación a un menor de edad.

Todos son señalados por posibles inconsistencias en las cuentas de campaña también de las elecciones anticipadas de 2023.

