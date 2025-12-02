Caso Villavicencio: Fiscalía centra su atención en 'Pipo' para desenredar el crimen

La Fiscalía busca la vinculación de tres cabecillas de Los Lobos a la investigación del magnicidio de Villavicencio

La Fiscalía solicitará vincular al cabecilla alias 'Pipo' y a dos sospechosos más del grupo narcoterrorista Los Lobos al caso Villavicencio.

Una nueva etapa del proceso judicial por el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, apunta hacia presuntos autores intelectuales vinculados con la organización narcoterrorista de Los Lobos.

Se tratan de Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias 'Pipo'; Ángel Esteban Aguilar (identificado por la Fiscalía como 'Lobo Menor' y señalado como hijastro de Pipo); y Luis Arboleda, conocido como 'Gordo Luis'. Para ellos, la Fiscalía General del Estado solicitó a la jueza del caso Villavicencio que programe una audiencia para vincular a la instrucción fiscal.

Según el pedido de vinculación, la Fiscalía basa la solicitud en la versión anticipada de un testigo protegido que ubica a esos tres cabecillas de la estructura criminal en la cadena de mando que ordenó o facilitó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

El documento de la Fiscalía enumera medios de investigación y rutas de notificación a fin de llevar a cabo la audiencia de vinculación.

Hijas de José Serrano denuncian persecución política en el caso Villavicencio Leer más

Los indicios que tiene la Fiscalía

Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', declarado objetivo prioritario de la investigación, se encuentra detenido en España tras su captura en Málaga en noviembre de 2025 durante la operación internacional denominada Renacer.

Autoridades españolas y ecuatorianas mantienen abierto el proceso de asistencia penal para su traslado o para recibir su versión en la causa. Diversos medios internacionales califican a 'Pipo' como cabecilla máxima de Los Lobos y lo vinculan a una red de narcotráfico con alcance transnacional.

La Fiscalía también pidió la vinculación de Ángel Esteban Aguilar, identificado en las actuaciones como 'Lobo Menor' y referido por investigaciones previas como “hijastro” de 'Pipo', lo que, según la investigación, explicaría su cercanía funcional dentro de la organización. El paradero de Aguilar no aparece claro en los expedientes públicos; la Fiscalía afirma haber agotado varios canales de notificación.

Caso Villavicencio: implicaciones para Marcelo Lasso por cambiar su declaración Leer más

Luis Arboleda, alias 'Gordo Luis', figura en la solicitud de vinculación como otro cabecilla con responsabilidades operativas dentro de Los Lobos. Fuentes judiciales y policiales confirman que Arboleda se encuentra detenido en Ecuador, por lo que su notificación para la audiencia puede realizarse de forma directa.

La vinculación que solicita la Fiscalía no equivale a una condena. De hecho, Fiscalía debe presentar su casos y los indicios a la jueza, quien puede aceptar o no la vinculación.

Si acepta, la investigación debe ampliarse por 30 días y el expediente crecerá con la incorporación de peritajes, comunicaciones y testimonios ya recabados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!