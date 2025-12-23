Archivos Epstein: FBI recibió acusación de abuso contra Trump

Los últimos documentos del caso Jeffrey Epstein, liberados por el Departamento de Justicia, incluyen una grave acusación no verificada contra el presidente Donald Trump. Un informe de ingreso del FBI, datado en octubre de 2020, recoge el testimonio de un ex chofer de limusina que alega escuchó a Trump hablar de "abusar de una chica" en 1995 y luego conoció a una mujer que afirmó que Trump y Epstein la violaron.

El Departamento de Justicia acompañó la publicación con una declaración en redes sociales el martes 23 de diciembre. Afirmó que algunos de los nuevos documentos contienen "afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que se presentaron al FBI justo antes de las elecciones de 2020". La declaración añadió que "las afirmaciones son infundadas y falsas" y que, de tener "un ápice de credibilidad, ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump".

Los detalles de la acusación en el documento

El documento, con la mayoría de los nombres redactados, describe una supuesta conversación en 1999 entre el ex chofer, su hijo y una mujer no identificada. El chofer relató que en 1995 transportó a Trump al Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth. Según el informe, el chofer afirmó que las conversaciones telefónicas de Trump durante el trayecto fueron "muy preocupantes", al punto de que estuvo "a unos segundos de detener la limusina en la mediana y a unos segundos de sacarlo del coche y hacerle daño".

El texto cita: "[Chofer] notó que Trump decía continuamente el nombre 'Jeffrey' por teléfono, y hacía referencias a 'abusar de una chica'". El chofer declaró no saber con quién hablaba Trump ni a quién se refería.

La acusación de violación y la posterior muerte de la supuesta víctima

El documento procede a detalar la acusación central. Según el relato del chofer, cuando recordaba esta historia en 1999, la mujer presente se puso "helada" y declaró: "Él me violó". Cuando el chofer preguntó "¿Qué?", la mujer respondió: "Donald J. Trump me violó junto con Jeffrey Epstein".

Las afirmaciones se vuelven más siniestras. El chofer alegó que animó a la mujer a denunciar a la policía, a lo que ella respondió: "No puedo, me matarán". Según el resumen del documento, el chofer afirmó que la mujer lo contactó el día de Navidad de 1999 para decirle que sí había llamado a la policía. El 10 de enero de 2000, un contacto (cuyo nombre está redactado) le informó que la mujer estaba muerta, encontrada en Kiefer, Oklahoma, con la "cabeza destrozada". El documento indica que, según el relato del chofer, los oficiales en la escena y su contacto dijeron que "no había forma de que fuera un suicidio", aunque el forense lo dictaminó como tal.

Contexto y respuesta oficial

La acusación forma parte de una entrega de casi 30.000 páginas liberadas esta semana. El DOJ enfatizó que publica los documentos por "compromiso con la ley y la transparencia", aplicando las protecciones legales requeridas para las víctimas de Epstein.

La relación entre Trump y Epstein ha sido objeto de escrutinio público durante años. Trump ha negado cualquier conocimiento de las actividades delictivas de Epstein y ha acusado a prominentes demócratas de tener vínculos con el financiero. Esta acusación, aunque ahora parte del registro público oficial, llega con la advertencia expresa del Departamento de Justicia sobre su falta de fundamento y su oportuno timing político.

