Trump y Epstein: La Casa Blanca no logra contener el escándalo tras nuevos correos

Correos de Epstein vinculan a Trump y desatan crisis política en la Casa Blanca

El miércoles 12 de noviembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes reveló 20.000 páginas vinculadas al patrimonio de Jeffrey Epstein. La publicación reavivó las sospechas sobre las conexiones del magnate financiero, acusado de delitos sexuales, y abrió un nuevo frente político en Washington.

Correos electrónicos que mencionan a Trump

Entre los documentos figuran emails en los que Epstein asegura que Donald Trump “sabía de las chicas”, en referencia a las jóvenes que trabajaban en Mar-a-Lago. También afirma que el entonces presidente lo expulsó de su club privado tras descubrir estas prácticas.

En otro mensaje, Epstein sostiene: “Sé lo corrupto que es Donald”, aludiendo a polémicas que rodeaban al mandatario en 2018. Además, hay referencias a su estado mental en ese mismo periodo.

Mensajes dirigidos a Ghislaine Maxwell

Un correo de 2011 enviado a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, señala: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump”. En el mismo intercambio, Epstein menciona que una víctima no identificada, que habría pasado horas con Trump. Los demócratas identificaron a esa persona como una “víctima”, aunque su nombre fue bloqueado en el documento.

La Casa Blanca rechaza las acusaciones

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas de publicar los correos de manera selectiva para crear “falsas narrativas y calumniar al presidente Trump”.

Los republicanos, por su parte, señalaron que los demócratas omitieron mencionar a otros funcionarios incluidos en las 20.000 páginas.

El caso Epstein se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para el gobierno de Trump desde su regreso al poder. Las nuevas revelaciones intensifican el debate sobre las conexiones entre poder político y las redes de explotación que rodeaban al magnate.

