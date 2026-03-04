Multas y sanciones a motocicletas en Quito: consecuencias legales

¿Cuáles son las consecuencias legales de las infracciones de tránsito para motocicletas en Quito?

Agentes de la AMT realizan operativos de control a motocicletas en Quito.

Las infracciones de tránsito para motocicletas en Quito tienen consecuencias legales que van más allá de una simple multa económica. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ordenanza Metropolitana 079, los motociclistas que incumplen la normativa pueden enfrentar multas del 15% del Salario Básico Unificado (SBU), retención del vehículo y reducción de puntos en la licencia de conducir.

Multas económicas: hasta el 15% del SBU

La mayoría de contravenciones cometidas por motociclistas están catalogadas como contravenciones de quinta clase, lo que implica una sanción equivalente al 15% del SBU, es decir, entre 69 y 72,30 dólares, dependiendo del año fiscal vigente.

Entre las infracciones más comunes se encuentran:

Transportar más pasajeros de los permitidos

No contar con placas visibles

Circular sin documentos habilitantes

No portar licencia de conducir

Conducir con licencia caducada

Incumplir normas técnico-mecánicas

Circular con llantas en mal estado

Transitar en contravía

Realizar cambios bruscos de carril

Circular por sitios prohibidos como aceras o túneles

Retención del vehículo en centros autorizados

Otra de las consecuencias legales más frecuentes es la retención de la motocicleta y su traslado a los Centros de Retención Vehicular (CRV). Esta medida se aplica principalmente cuando:

El vehículo no tiene placas de identificación

El conductor no posee documentos en regla

Se incumplen condiciones técnico-mecánicas

Se detectan irregularidades graves en los operativos

La retención implica costos adicionales por grúa y patio, además del tiempo invertido en la recuperación del vehículo.

Reducción de puntos en la licencia

Dependiendo de la gravedad de la infracción, el conductor puede enfrentar la reducción de puntos en su licencia, lo que puede derivar en la suspensión temporal del permiso de conducir si se acumulan faltas reiteradas.

Operativos de control en 2026: cifras oficiales

Según datos difundidos por Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se ejecutaron 242 operativos de tránsito, que dejaron como resultado:

4.261 citaciones

1.054 motocicletas retenidas

Las principales causas de sanción fueron circular sin placas, conducir con licencia caducada e incumplir normas técnico-mecánicas.

La Ordenanza Metropolitana 079 regula la circulación con dos o más ocupantes en motocicleta, siendo una de las infracciones más frecuentes detectadas en los controles. El exceso de pasajeros no solo representa un riesgo de seguridad vial, sino también una causa directa de sanción económica y administrativa.

