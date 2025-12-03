Demócratas revelan fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

La Cámara de Representantes divulgó imágenes y videos nunca antes vistos de la isla Little St. James

Se espera que hasta el 19 de diciembre se publiquen todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos divulgaron este 3 de diciembre nuevas fotos y videos de la isla privada de Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes estadounidenses. El material ofrece una mirada inédita al interior de Little St. James, lugar señalado como epicentro de los abusos cometidos por el fallecido financista y delincuente sexual convicto.

Las imágenes muestran dormitorios, baños y espacios decorados con símbolos. Uno de los registros más llamativos es una habitación con un sillón de dentista rodeado de máscaras en la pared. También se observa un teléfono fijo con nombres escritos en los botones de marcación rápida, incluyendo varios nombres, algunos de ellos censurados.

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos han sido, durante años, un punto clave en las investigaciones sobre los abusos cometidos por Jeffrey Epstein. El financista poseía de manera privada la isla Little St. James, conocida también como “Little St. Jeff’s”.

Epstein solía pasar largas temporadas en estas propiedades y con frecuencia invitaba a amigos y contactos influyentes, muchos de ellos pertenecientes a círculos de gran poder económico y social. La privacidad que ofrecían estas islas se convirtió en el escenario perfecto para que operara su red de explotación sexual durante décadas, lejos de la mirada pública y del escrutinio oficial

Una mirada al interior de Little St. James

Los videos capturan los opulentos terrenos de la isla, con piscina, palmeras y senderos que evocan un resort de lujo. Sin embargo, el contraste con los espacios interiores es evidente: un estudio con una pizarra donde aparecen palabras como “poder”, “engaño”, “complots” y “político”.

Foto de la isla privada de Epstein. Pizarra con información en inglés. cortesía CNN

De acuerdo con información de CNN, el material fue entregado por el Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes y forma parte de los archivos relacionados con demandas civiles contra bancos como JPMorgan y Deutsche Bank, acusados de facilitar las operaciones financieras de Epstein.

Una de las habitaciones de la isla de Jeffrey Epstein. cortesía CNN

Robert García, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión, expresó “Estas nuevas imágenes ofrecen una mirada inquietante al mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública en nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein”.

Presiones políticas sobre el caso

La publicación de este material ocurre en medio de presiones del Congreso para que el Departamento de Justicia entregue más información sobre Epstein antes del 19 de diciembre, fecha límite establecida por una ley aprobada recientemente.

Archivos de Epstein: Trump cambia de postura y respalda su publicación, ¿por qué? Leer más

Los demócratas sostienen que la transparencia es fundamental para esclarecer las redes de complicidad que permitieron que Epstein operara durante décadas. La isla, adquirida en 1998, fue escenario de múltiples denuncias de tráfico sexual y explotación de menores. En 2016, Epstein también compró la vecina isla de Great St. James, ampliando su dominio en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump conoció a Jeffrey Epstein en la década de 1990 y ambos compartieron círculos sociales en Palm Beach, Florida. Aunque Trump ha declarado que se distanció de Epstein hace años, su nombre aparece en registros de vuelos y en fotografías de eventos sociales.

RELACIONADAS Trump pide investigar vínculos de Epstein con bancos y demócratas prominentes

En noviembre de 2025, Trump firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que obliga al Departamento de Justicia a liberar todos los documentos relacionados con el caso. El mandatario ha asegurado que bajo su dirección ya se entregaron más de 50.000 páginas de documentos al Congreso.

Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ