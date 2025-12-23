El gesto solidario de Taylor Swift: $ 1 millón contra el hambre en Estados Unidos

La donación de Taylor irá a 'Feeding America' para apoyar a familias afectadas por la inseguridad alimentaria

Taylor Swift destinó un millón de dólares a Feeding America, la mayor red de bancos de alimentos de Estados Unidos.

La cantante Taylor Swift volvió a convertir la solidaridad en noticia. En plena temporada navideña, la artista donó un millón de dólares a Feeding America, la principal red de bancos de alimentos que combate el hambre en Estados Unidos, en un gesto que busca aliviar una crisis que afecta a millones de familias.

Un mensaje de unión en Navidad

“Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre”, señaló este martes en un comunicado Claire Babineaux-Fontenot, directora ejecutiva de Feeding America.

La organización destacó que la donación permitirá garantizar que más familias tengan alimentos en su mesa durante la Navidad y en los meses venideros, en un contexto económico complejo para amplios sectores de la población.

Un compromiso que se repite

No es la primera vez que Swift respalda a Feeding America. La estrella del pop ha realizado múltiples aportes millonarios en años anteriores, entre ellos una donación efectuada en octubre del año pasado para ayudar a las comunidades golpeadas por los huracanes Helene y Milton, que devastaron zonas del sureste de Estados Unidos.

Ayuda directa a comunidades afectadas

Gracias a esos recursos, la red de bancos de alimentos pudo distribuir comida, agua potable y suministros básicos a miles de personas que enfrentaron la pérdida de viviendas y medios de subsistencia tras las tormentas.

Una crisis que sigue creciendo

El gesto solidario de la cantante llega en un momento crítico. El último informe de Feeding America estima que la inseguridad alimentaria afecta a 47 millones de personas en Estados Unidos, de las cuales 14 millones son latinos, una cifra que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de acciones sostenidas.

