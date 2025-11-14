Trump pide investigar vínculos de Epstein con bancos y demócratas prominentes

Trump pide al Departamento de Justicia investigar vínculos de Epstein con Clinton, bancos y donantes demócratas

El presidente Donald Trump participa en una rueda de prensa junto al director del FBI, Kash Patel; la fiscal general, Pam Bondi.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que indagará las aparentes relaciones del empresario Jeffrey Epstein con bancos relevantes y figuras demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton.

El presidente Donald Trump informó este viernes 14 de noviembre que pedirá a la fiscal Pam Bondi y al FBI investigar la "participación y conexión" de Epstein con Clinton y otros políticos "para determinar qué estaba pasando con ellos y con él".

Tras el anuncio, Bondi señaló en redes sociales que solicitó al fiscal estadounidense Jay Clayton encabezar la investigación y aseguró que el Departamento de Justicia "perseguirá este asunto con urgencia e integridad para dar respuestas al pueblo estadounidense".

Trump apunta a bancos y donantes demócratas

El mandatario también pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) investigar a JPMorgan Chase, al exsecretario del Tesoro Larry Summers y al fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, reconocido donante demócrata. En redes sociales escribió: "¡Epstein era demócrata, y él es problema de los demócratas, no de los republicanos!", agregando que "Todos lo conocen, no pierdan el tiempo con Trump. ¡Tengo un país que gobernar!".

Un vocero de JPMorgan Chase lamentó cualquier asociación con Epstein y aseguró que la firma "no lo ayudó a cometer sus actos atroces"

Publicación de Trump responde a revelaciones del Congreso

El miércoles 12 de noviembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes reveló 20.000 páginas vinculadas al patrimonio de Epstein. Entre los documentos figuran correos en los que el empresario asegura que Trump “sabía de las chicas” en referencia a jóvenes que trabajaban en Mar-a-Lago, y que lo expulsó de su club privado tras descubrir estas prácticas.

Otros mensajes señalan: “Sé lo corrupto que es Donald”, además de referencias a su estado mental en 2018 y correos que lo involucran de manera negativa.

