Monseñor Andrés Carrascosa dejó Ecuador luego de 8 años

Durante su período como representante del Papa en el país, se han registrado denuncias de abuso sexual en espacios de fe

En los últimos días de diciembre 2025, Monseñor Andrés Carrascosa Coso se despidió de Ecuador, en donde desde 2017 se desempeñó como Nuncio Apostólico, es decir como una especie de diplomático, representante del Papa.

De acuerdo con información de la Arquidiócesis de Quito, Andrés Carrascosa Coso dejó el país, después de haber sido nombrado Nuncio Apostólico en Portugal, por el Papa León XIV, el 11 de este mes.

Andrés Carrascosa es un religioso español de 70 años. El 22 de junio del 2017, el papa Francisco lo nombró nuncio apostólico de Ecuador y en septiembre de ese año llegó al país.

En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, Carrascosa fue despedido por el Arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo José Espinoza Mateus. El religioso español aseguró que se lleva a Ecuador en el corazón.

Los cuestionamientos a Carrascosa y a la Iglesia en Ecuador

Monseñor Carrascosa se va del Ecuador, en este 2025, apenas tres meses después de la publicación del informe Violencia sexual clerical en Ecuador: cartografía de la impunidad, una investigación de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe.

🔴 Una de las autoridades eclesiales que conoció varios casos de violencia sexual clerical como el de Ricardo* que se suicidó en @AsambleaEcuador, se despide del país. Se va sin haber dado información alguna y menos aún denunciado estos delitos. #ImpunidadSagrada

Frente a 14 casos de abuso sexual en espacios de fe, documentados y algunos investigados por la Fiscalía, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana no se ha pronunciado. Uno de esos casos tuvo un trágico final, en marzo del 2024, cuando Ricardo (nombre protegido) se suicidó en la terraza de la Asamblea Nacional, tras haber vivido abusos en el Centro Juvenil San Patricio, en Quito. Esos hechos los conoció, por ejemplo, monseñor Andrés Carrascosa.

La posición de la Iglesia durante el paro de la Conaie

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana dijo que reconoce el derecho a la protesta pacífica de quienes sienten que su voz no ha sido escuchada y sus derechos han sido conculcados. "Una protesta siempre abierta y respetuosa del otro, que abra el futuro en lugar de cerrarlo", señaló en un comunicado, el miércoles 1 de octubre del 2025, durante la segunda semana del paro.

