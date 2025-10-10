Luis Cabrera: “Es tiempo de dialogar y buscar juntos soluciones para el país”

Durante la Sesión Solemne de octubre, el arzobispo del Ecuador hizo un llamado a la unión por la coyuntura que vive el país

Durante la Sesión Solemne por los 205 años de independencia de Guayaquil, el arzobispo del Ecuador, monseñor Luis Cabrera, compartió un mensaje de esperanza y unidad para la ciudadanía.

Unas palabras para Guayaquil y el país

“Saludo de corazón a la ciudad de Guayaquil, vamos a estar celebrando el día de su independencia. Creo que es importante recordar que la libertad es el don más grande que los seres humanos tenemos y que hay que cuidarlo y protegerlo. Porque sin libertad no podemos pensar, no podemos soñar, no podemos sentir, no podemos hacer cosas maravillosas”, expresó el prelado a este Diario.

En su mensaje, Cabrera invitó al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas frente a los desafíos sociales y políticos que enfrenta el Ecuador. “El ambiente que estamos viviendo justamente es una invitación a que todas las personas, con libertad y voluntad, decidamos una vez más sentarnos a dialogar y juntos buscar una solución a esta situación que estamos viviendo”, señaló.

El arzobispo, quién participó en el cónclave para la elección de León XIV como nuevo papa tras la muerte de Francisco, recordó que el pueblo ecuatoriano ha superado momentos difíciles a lo largo de su historia y que, una vez más, es posible hacerlo “como hermanos, como amigos, como compañeros”.

La presencia del Arzobispo en la Sesión fue saludada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien con mano en el pecho le agradeció a Cabrera por su acto de presencia, para conmemorar el 9 de Octubre.

