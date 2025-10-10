Expreso
Operación antidroga
Operación antidroga ejecutada por la Policía.Crédito: Ministerio del Interior

De Samborondón a Canadá: cómo operaba la red que movía cocaína con oro por el puerto

Una tonelada de cocaína rumbo a Canadá fue incautada por la Policía Nacional

Una nueva operación antidrogas en Guayas permitió la incautación de 1.000 paquetes de clorhidrato de cocaína con destino a Canadá. El operativo, denominado Bremen III, fue ejecutado por la Policía Nacional y dejó como resultado 12 personas detenidas, presuntamente vinculadas a una organización narcodelictiva dedicada a contaminar contenedores de exportación en el Puerto Marítimo de Guayaquil.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los paquetes de droga fueron hallados dentro de dos contenedores que transportaban material aurífero. “Los paquetes, que se encontraban envueltos entre material aurífero, tenían como destino Montreal, Canadá”, detalló el funcionario en su cuenta de X.

El operativo en Guayaquil y Samborondón

Policía Nacional

Según la información oficial, el grupo delictivo utilizó seis vehículos para trasladar los bloques de cocaína desde bodegas ubicadas en la zona rural de Samborondón hasta el puerto de Guayaquil, donde fueron contaminados los contenedores antes de su embarque.

Durante el operativo, la Policía decomisó además 14 teléfonos celulares, 1.790 dólares en efectivo y los seis automóviles empleados en el traslado de la sustancia ilícita. Los agentes también incautaron documentos y otros indicios relacionados con la estructura investigada.

La sustancia incautada, equivalente a una tonelada de cocaína, representa un golpe significativo a las rutas del narcotráfico que operan desde Ecuador hacia América del Norte, según las autoridades.

El destino: Montreal, Canadá

Los narcotraficantes pretendían exportar la droga oculta entre cargamentos legales, utilizando la modalidad conocida como “contaminación de contenedores”, uno de los métodos más recurrentes del crimen organizado para sacar droga desde los puertos ecuatorianos.

El cargamento tenía como destino final la ciudad de Montreal, en Canadá, país que en los últimos años se ha convertido en un punto estratégico para el ingreso de cocaína procedente de Sudamérica.

Guayaquil y sus cantones aledaños, como Samborondón y Durán, siguen siendo el epicentro de las operaciones de narcotráfico en Ecuador. En lo que va del año, las autoridades han incautado más de 80 toneladas de droga en distintos puertos marítimos del país.

