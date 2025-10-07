Pareja de presuntos vacunadores fue aprehendida en Mucho Lote, Guayaquil

La UNASE ejecutó la operación en el norte de la ciudad; un sospechoso registra antecedentes. Se incautó droga y comprobantes

Una pareja fue detenida en Mucho Lote, al norte de Guayaquil, el 7 de octubre, bajo la sospecha de estar vinculada con múltiples casos de extorsión a negocios y familias. Esta detención es el resultado de un operativo ejecutado por unidades élite de la Policía Nacional. La intervención busca desmantelar una red que operaba presuntamente bajo la modalidad de "vacunas" en la zona, un delito que ha impactado la seguridad urbana en la Zona 8.

RELACIONADAS Balean a vehículo pesado en la vía a Samborondón

¿Quiénes son los presuntos vacunadores detenidos en Mucho Lote?

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE), con el apoyo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Unidad de Ciberinteligencia. La pareja fue aprehendida tras el allanamiento de una vivienda en Mucho Lote. Es relevante destacar que uno de los detenidos registra un historial delictivo previo, con antecedentes por delincuencia organizada, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y receptación.

Las razones de Noboa para renovar el estado de excepción en la provincia del Guayas Leer más

Durante el allanamiento en el sector de Mucho Lote, las autoridades incautaron evidencia clave para la investigación. El Crnl. Francisco Zumárraga, Comandante de la Zona 8, confirmó los hallazgos. Entre los elementos incautados se encuentran:

Tres comprobantes de pago: Estos documentos están bajo análisis por la policía, ya que se presume que están directamente relacionados con las extorsiones cometidas contra las víctimas en Guayaquil.

140 bloques de marihuana: La incautación de esta cantidad de droga sugiere un nexo con otras actividades de crimen organizado, además de la extorsión.

El Comandante de la Zona 8, Crnl. Francisco Zumárraga, subrayó la importancia de la colaboración de las víctimas, cuya confianza permitió el éxito de la operación. De acuerdo con las declaraciones del oficial, las investigaciones en curso han establecido una conexión de esta red de extorsión con el interior de la Penitenciaría del Litoral.

RELACIONADAS Caravana de Daniel Noboa es atacada con palos y piedras al llegar a Cañar

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!