Balean a vehículo pesado en la vía a Samborondón

Un vehículo pesado que transportaba legumbres y frutas desde Manabí fue atacado a disparos durante la madrugada de este lunes 6 de octubre. El hecho se registró a la altura del kilómetro 8 de la vía a Samborondón, cuando el automotor salía del mercado de transferencias de Montebello, en el norte de Guayaquil.

¿Cómo ocurrió el ataque armado?

El ataque armado, perpetrado alrededor de las 05:00, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la inseguridad que enfrentan los transportistas en las rutas de abastecimiento de la ciudad. El conductor, afortunadamente, resultó ileso.

La avenida Carlos Julio Arosemena, escenario de un nuevo accidente mortal Leer más

De acuerdo con las primeras versiones confirmadas por fuentes policiales, el conductor ya había completado la entrega de su carga en Montebello y se disponía a regresar a Manabí. En ese momento, fue interceptado por sospechosos que se movilizaban en otro vehículo, quienes abrieron fuego directamente contra el camión.

El aparente objetivo del ataque era detener la marcha del vehículo para robar dinero u otras pertenencias. A pesar de los múltiples impactos de bala que dañaron la carrocería, el chofer relató que aceleró para ponerse a salvo y evitar el asalto.

Personal de la Policía Nacional se trasladó al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. Una grúa fue necesaria para remolcar el vehículo pesado y trasladarlo para las pericias.

Hasta el cierre de esta edición, no se han reportado detenciones relacionadas con este suceso ni se ha confirmado oficialmente la motivación exacta del ataque.

Meses atrás, EXPRESO ya relató cómo la zona de La Puntilla, cercana al lugar del ataque, queda a merced de la delincuencia. El sector cuenta con apenas 18 policías por turno para una extensa área, lo que evidencia la falta de resguardo.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!