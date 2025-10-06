La avenida Carlos Julio Arosemena, escenario de un nuevo accidente mortal

Un motociclista murió el domingo 5 de octubre en el kilómetro 2,5 de esa vía del norte de Guayaquil

El miércoles 3 de septiembre, otro accidente mortal se registró en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil.

La avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil, volvió a ser escenario de un accidente mortal. Un joven falleció luego de perder el control de su motocicleta mientras circulaba por el kilómetro 2,5 de esa vía.

Según testigos, el conductor, identificado como Marlon Ariel Guerrero Figueroa, de 25 años, se salió del carril y terminó estrellándose contra la baranda de contención de un viaducto.

Producto del fuerte impacto, el motociclista salió proyectado y murió en el lugar. Testigos indicaron que no llevaba casco, lo que agravó la severidad de sus lesiones.

Un niño de aproximadamente seis años, que viajaba con él, también resultó herido. “Presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica. Al parecer, era su hijo”, relató un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Familiares del fallecido, junto con la abuela del menor, llegaron al sitio del accidente y posteriormente acudieron a la morgue para realizar el reconocimiento del cadáver.

Avenida Carlos Julio Arosemena: Segundo accidente mortal en las últimas semanas

Este es el segundo accidente con resultado fatal registrado en esa vía del norte de Guayaquil en las últimas semanas. El pasado miércoles 3 de septiembre, Brainner Eduardo Paladines Perlaza, de 27 años, conducía su motocicleta a la altura del kilómetro 1,6 cuando perdió el control, salió expulsado del vehículo y se impactó contra una baranda, falleciendo de manera instantánea.

Ciudadanos que transitan a diario por esa vía exigen mejorar la señalización y el control para evitar más accidentes.

