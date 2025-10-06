Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Accidente avenida Carlos Julio Arosemena
El miércoles 3 de septiembre, otro accidente mortal se registró en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil.CHRISTIAN VINUEZA

La avenida Carlos Julio Arosemena, escenario de un nuevo accidente mortal

Un motociclista murió el domingo 5 de octubre en el kilómetro 2,5 de esa vía del norte de Guayaquil

La avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil, volvió a ser escenario de un accidente mortal. Un joven falleció luego de perder el control de su motocicleta mientras circulaba por el kilómetro 2,5 de esa vía.

Según testigos, el conductor, identificado como Marlon Ariel Guerrero Figueroa, de 25 años, se salió del carril y terminó estrellándose contra la baranda de contención de un viaducto.

(Te puede interesar: Iluminación de la avenida 9 de Octubre: en este tramo aún falta instalar las lámparas)

Producto del fuerte impacto, el motociclista salió proyectado y murió en el lugar. Testigos indicaron que no llevaba casco, lo que agravó la severidad de sus lesiones.

Un niño de aproximadamente seis años, que viajaba con él, también resultó herido. “Presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica. Al parecer, era su hijo”, relató un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Mercadito

Clausuran 'mercadito' ilegal en el centro de Guayaquil

Leer más

Familiares del fallecido, junto con la abuela del menor, llegaron al sitio del accidente y posteriormente acudieron a la morgue para realizar el reconocimiento del cadáver.

Avenida Carlos Julio Arosemena: Segundo accidente mortal en las últimas semanas

Este es el segundo accidente con resultado fatal registrado en esa vía del norte de Guayaquil en las últimas semanas. El pasado miércoles 3 de septiembre, Brainner Eduardo Paladines Perlaza, de 27 años, conducía su motocicleta a la altura del kilómetro 1,6 cuando perdió el control, salió expulsado del vehículo y se impactó contra una baranda, falleciendo de manera instantánea.

RELACIONADAS

Ciudadanos que transitan a diario por esa vía exigen mejorar la señalización y el control para evitar más accidentes.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asalto a florícolas: Los indígenas de Cotacachi dan su versión sobre el hecho

  2. Así se prepara Quito ante la inminente llegada de las movilizaciones

  3. Trabajo en Quito: feria laboral ofrece 2.000 plazas por Navidad

  4. Habeas corpus: 10 detenidos de Otavalo serán trasladados a la cárcel de Ibarra

  5. Superluna del Cazador iluminará Ecuador: cuándo y dónde observarla mejor

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  2. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  5. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

Te recomendamos