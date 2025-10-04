Expreso
Plaza del Centenario a oscuras
Mejorar la iluminación en la Plaza del Centenario y otros puntos del bulevar 9 de Octubre, es una de las necesidades para revitalizar el centro de Guayaquil.ARCHIVO

Iluminación de la avenida 9 de Octubre: en este tramo aún falta instalar las lámparas

Por cerca de 270.000 dólares, el Municipio de Guayaquil reemplaza las luminarias de la vía más representativa de la ciudad

El bulevar 9 de Octubre lucirá con iluminación renovada previo a la fecha que da origen a su nombre. Esa es la meta planteada por el Municipio de Guayaquil.

El alcalde Aquiles Álvarez informó este sábado 4 de octubre que ya se ha renovado 400 luminarias y postes en el 50 % de esta vía, en el tramo comprendido entre las avenidas Malecón y Quito.

"Mañana continuamos desde la avenida Machala hasta el puente 5 de Junio. Entregaremos el proyecto antes del jueves 9 de octubre, conforme lo planificado", indicó.

Renovación del centro de Guayaquil

Álvarez también posteó en su cuenta de X que, en marzo del 2026, se prevé publicar el proceso en el portal de Compras Públicas para la Renovación Urbano Integral (RUI), del centro histórico de la ciudad.

"Implica una intervención profunda en la estructura misma de la ciudad, que abarca desde la renovación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, hasta la instalación de nuevos sistemas de aguas lluvias, redes pluviales, drenaje, soterramiento eléctrico, muchas áreas verdes con árboles nativos y mejoramiento vial", detalló el alcalde.

EXPRESO ha recogido los pedidos ciudadanos y las recomendaciones de especialistas para revitalizar el centro de la ciudad, cuya actividad decae en las noches, cuando los negocios cierran debido al temor por la inseguridad.

