Fiestas de Guayaquil: pregones, desfiles y conciertos integran agenda del Municipio

La Alcaldía anunció los diversos eventos que hará durante la primera semana de octubre, por los 205 años de independencia

Con un pregón estudiantil comenzarán este 1 de octubre los festejos por los 205 años de independencia de Guayaquil.

Mes de fiestas en Guayaquil. La ciudad celebra en octubre los 205 años de independencia, con tradicionales eventos como desfiles y pregones, anunciados por el Municipio.

La entidad anunció este martes 30 de septiembre la agenda de actividades para los primeros cinco días del mes, que incluyen celebraciones en diversos puntos de la ciudad.

La ciudad se alista también para la primera edición de la Feria de Guayaquil, que la Alcaldía hará del 9 al 12 de octubre en parque Samanes.

Eventos en Guayaquil del 1 al 5 de octubre

Autoridades municipales presentaron la agenda de eventos y aseguraron que se espera ingresos por 50 millones de dólares, durante todo el mes, por el turismo en la ciudad.

“Esperamos que solo el feriado de cuatro días aproximadamente nos va a dejar entre 15 y 18 millones”, dijo la directora de Turismo y Eventos Especiales, Tahiz Panus.

Aquí las principales actividades:

Miércoles 1 de octubre

09:00 Pregón cívico en la Plaza del Centenario (9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa)

10:00 Pregón estudiantil desde la Plaza del Centenario hasta Malecón y República de Guayaquil, junto al Municipio

11:00 Serenata a Julio Jaramillo en el Cementerio Patrimonial

14:00 Desfile en el CAMI (Centro de Atención Municipal Integral) de Tenguel

18:00 Velada del Pasillo en plaza Guayarte (avenida Carlos Julio Arosemena)

Jueves 2 de octubre

10:00 Festival de juegos tradicionales en el CAMI de Pascuales

10:00 Retreta en el bloque 1A de Bastión Popular

10:00 a 21:00 Retretas en la 26 y la P, junto a la Compañía 26 del Cuerpo de Bomberos

19:45 Concierto "Relatos flamencos" de la Orquesta Filarmónica, en el Teatro Centro de Arte (kilómetro 4.5 de vía a la costa)

Viernes 3 de octubre

10:00 Pregón en el polifuncional de Puerto Liza (12 y Venezuela)

12:00 a 20:00 Guayaquil Rock Fest, en Plaza Guayarte

14:00 Juegos tradicionales con adultos mayores, en el CAMI de Tenguel

Sábado 4 de octubre

09:00 a 13:00 Desfile y pregón estudiantil en el Barrio Garay

12:00 a 18:00 Santa Ana 360, en las escalinatas del cerro Santa Ana

16:00 a 18:00 Maratón de Guayaquil - Guayas Kids, en Parque Samanes

17:00 a 19:00 Soy Bailarín Guayaquileño, en la explanada junto al hemiciclo de La Rotonda

Domingo 5 de octubre

04:00 Maratón de Guayaquil, desde los bajos del Municipio

12:00 Desfile cívico estudiantil, en la avenida 9 de Octubre

15:30 Desfile de carros alegóricos, en la avenida 9 de Octubre

