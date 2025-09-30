Fiestas de Guayaquil: pregones, desfiles y conciertos integran agenda del Municipio
La Alcaldía anunció los diversos eventos que hará durante la primera semana de octubre, por los 205 años de independencia
Mes de fiestas en Guayaquil. La ciudad celebra en octubre los 205 años de independencia, con tradicionales eventos como desfiles y pregones, anunciados por el Municipio.
La entidad anunció este martes 30 de septiembre la agenda de actividades para los primeros cinco días del mes, que incluyen celebraciones en diversos puntos de la ciudad.
La ciudad se alista también para la primera edición de la Feria de Guayaquil, que la Alcaldía hará del 9 al 12 de octubre en parque Samanes.
Eventos en Guayaquil del 1 al 5 de octubre
Autoridades municipales presentaron la agenda de eventos y aseguraron que se espera ingresos por 50 millones de dólares, durante todo el mes, por el turismo en la ciudad.
“Esperamos que solo el feriado de cuatro días aproximadamente nos va a dejar entre 15 y 18 millones”, dijo la directora de Turismo y Eventos Especiales, Tahiz Panus.
Aquí las principales actividades:
Miércoles 1 de octubre
- 09:00 Pregón cívico en la Plaza del Centenario (9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa)
- 10:00 Pregón estudiantil desde la Plaza del Centenario hasta Malecón y República de Guayaquil, junto al Municipio
- 11:00 Serenata a Julio Jaramillo en el Cementerio Patrimonial
- 14:00 Desfile en el CAMI (Centro de Atención Municipal Integral) de Tenguel
- 18:00 Velada del Pasillo en plaza Guayarte (avenida Carlos Julio Arosemena)
Jueves 2 de octubre
- 10:00 Festival de juegos tradicionales en el CAMI de Pascuales
- 10:00 Retreta en el bloque 1A de Bastión Popular
- 10:00 a 21:00 Retretas en la 26 y la P, junto a la Compañía 26 del Cuerpo de Bomberos
- 19:45 Concierto "Relatos flamencos" de la Orquesta Filarmónica, en el Teatro Centro de Arte (kilómetro 4.5 de vía a la costa)
Viernes 3 de octubre
- 10:00 Pregón en el polifuncional de Puerto Liza (12 y Venezuela)
- 12:00 a 20:00 Guayaquil Rock Fest, en Plaza Guayarte
- 14:00 Juegos tradicionales con adultos mayores, en el CAMI de Tenguel
Sábado 4 de octubre
- 09:00 a 13:00 Desfile y pregón estudiantil en el Barrio Garay
- 12:00 a 18:00 Santa Ana 360, en las escalinatas del cerro Santa Ana
- 16:00 a 18:00 Maratón de Guayaquil - Guayas Kids, en Parque Samanes
- 17:00 a 19:00 Soy Bailarín Guayaquileño, en la explanada junto al hemiciclo de La Rotonda
Domingo 5 de octubre
- 04:00 Maratón de Guayaquil, desde los bajos del Municipio
- 12:00 Desfile cívico estudiantil, en la avenida 9 de Octubre
- 15:30 Desfile de carros alegóricos, en la avenida 9 de Octubre
