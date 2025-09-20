Expreso
Parque Samanes de Guayaquil
En el parque Samanes se realizará la primera edición de la Feria de Guayaquil, que emulará el evento que se dio por muchos años en Durán.MIGUEL CANALES

Feria de Guayaquil: Víctor Manuelle, Elvis Crespo y Wilfrido Vargas darán conciertos

El evento, que será del 9 al 12 de octubre en parque Samanes, también incluirá artistas nacionales como AU-D y Tranzas

La primera edición de la Feria de Guayaquil tiene lista su cartelera oficial. Además de artistas internacionales anunciados a principios de este mes, la organización confirmó a otros cantantes.

El Municipio ya había dicho que el Grupo Niche y Jerry Rivera estarían en la cartelera, así como el colombiano Alci Acosta, quien será homenajeado.

Ahora, la organización de la feria informó que también vendrán el salsero Víctor Manuelle y los merengueros Elvis Crespo y Wilfrido Vargas.

Además, estarán artistas ecuatorianos como AU-D, Waldokinc el Troyano, Tranzas, y Don Medardo y sus players.

De esta forma, la cartelera de la Feria de Guayaquil quedó así:

  • Jueves 9 de octubre: Elvis Crespo y Víctor Manuelle 
  • Viernes 10: Alci Acosta, Kapo y Grupo Niche
  • Sábado 11: Wilfrido Vargas y un artista por confirmar
  • Domingo 12: Tranzas, Waldokinc el Troyano, AU-D y Don Medardo y sus players
Cuánto valen los boletos para la Feria de Guayaquil

El evento, organizado por el Municipio de Guayaquil, incluirá la participación de negocios en doce pabellones con tecnología, modas, variedades, zona anime y zona gamer.

Las entradas cuestan 10 dólares, para compra en línea, y $15 si se las adquiere en las boleterías del parque Samanes.

En sus redes sociales, la organización del evento ha indicado que el boleto permite el acceso para recorrer los estands y el ingreso al concierto de ese día.

