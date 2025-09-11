¿Quién es Kapo, el nuevo artista confirmado para La Gran Feria de Guayaquil?

La Gran Feria de Guayaquil continúa sumando nombres a su cartel musical 2025. La organización reveló que será parte una de las voces más representativas del reguetón colombiano. Se trata de Kapo, que ha conquistado audiencias en América Latina y Europa.

Kapo se presentará por primera vez en Ecuador durante el evento que se realizará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes. Sin embargo, aún no está confirmada la fecha exacta de su concierto en la Perla del Pacífico.

¿Quién es Kapo?

Kapo, cuyo nombre real es Juan David Loaiza Sepúlveda, nació en Zaragoza, Colombia, el 15 de diciembre de 1997. Aunque debutó en 2019, su gran salto a la popularidad llegó en 2024 con la canción Ohanna, que se convirtió en uno de los temas más escuchados en España y supera los 360 millones de reproducciones en Spotify.

Su segundo éxito, Uwai, consolidó su presencia en la escena internacional y lo llevó a colaborar con artistas como Danny Ocean en el sencillo Imagínate.

Bad Bunny lanza llavero del Sapo Concho: ¿la nueva competencia de los Labubu? Leer más

Una historia de resiliencia

La historia de Kapo está marcada por su esfuerzo personal. Creció en El Cabuyal, un pequeño pueblo colombiano, y pasó los veranos trabajando en la gasolinera de su cuñado en Bogotá. Más tarde se mudó a la capital para estudiar Comunicación Social y trabajar en discotecas, hasta que decidió dedicarse por completo a la música. En una entrevista con diario El Tiempo de Colombia, contó cómo apostó por su talento: “Saqué un video con la gorra de La Industria Inc. y dije: ‘O me ven por bueno o me demandan por el uso de la marca, pero seguro me ven’”. Poco después fue contactado por Juan Diego Medina, director de La Industria Inc., quien lo apoyó en sus primeros lanzamientos profesionales.

Su nombre artístico proviene del apodo de su padre. “Si él al menos no me dio el apellido, por lo menos me quedo con el sobrenombre”, explicó. Hoy es finalista de los Premios Billboard de la Música Latina y en julio de 2025 lanzó su segundo álbum Por si alguien nos escucha, que incluye colaboraciones con Myke Towers y Danny Ocean.

En La Gran Feria de Guayaquil, Kapo interpretará sus temas más reconocidos, incluidos Ohanana y Uwai, junto con las canciones de su más reciente producción discográfica.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!