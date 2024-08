Lo que sabemos de Uwaie, la nueva canción de Kapo que arrasa en TikTok

Kapo ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con su próxima canción, Uwaie, la cual ha causado furor en TikTok incluso antes de su lanzamiento oficial.

El artista ha compartido solo fragmentos de la canción, pero esto ha sido suficiente para que se convierta en un fenómeno viral, acumulando millones de visualizaciones y tendencias en la plataforma.

El título Uwaie, según el propio Kapo, se traduce como "estoy enamorado de ti."

La primera muestra del estribillo fue compartida por el cantante durante una fiesta en la playa, donde reveló que la canción es una dedicatoria de Pipe Bueno a su novia Luisa Fernanda. Este gesto provocó una avalancha de comentarios de sus seguidores, ansiosos por escuchar la canción completa.

Uwaie llega en un momento de gran éxito para Kapo, quien aún celebra el éxito de su anterior tema, Ohnana. Esta canción logró volverse viral en 10 países simultáneamente, acumulando 35 millones de reproducciones en YouTube y generando versiones con artistas como Maluma.

La espera para la nueva canción ha mantenido a sus fanáticos en vilo durante casi un mes.

¿Qué dice la canción?



"Me he inventado cosas para llamar la atención de ti. No solo por lo hermosa, niña tu brillo me tiene así. Siéntate y piensa en algo, quiero ser ese algo. ¡Ay procuré mucho seducirla hasta que se dio! Flaca, vos sos hermosa y te mereces todo. Amarte es mi necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Quítate esa inseguridad. Mi necesidad."

Kapo ha explicado en un video de TikTok que Ohnana significa "confía, todo va a estar bien," mientras que Uwaie expresa el sentimiento de estar enamorado. Con esta anticipación, la expectativa por el lanzamiento oficial de Uwaie sigue creciendo, prometiendo que será otro éxito rotundo para el artista.

¿Quién es Kapo?



Juan David Loaiza, Kapo, es un artista caleño de 26 años. Fue descubierto y firmado por la discográfica La Industria Inc., la misma casa de Nicky Jam y Manuel Turizo. Fue telonero de Karol G en Madrid.

¿Cuándo estará disponible Uwaie?



El artista aún no ha confirmado fecha en sus redes sociales.

