Matheus Fonseca, trovador brasileño con sonido cosmopolita

En 2018 el brasileño Matheus Fonseca (São Gonçalo, 1991) no tenía mucho tiempo viviendo en Portugal cuando participó en el programa La Voz de ese país. Él tocaba en las calles de Lisboa porque desde siempre lo atrapó la música, pero en ese momento se debatía entre esta pasión y dedicarse a su carrera de Economía.

En el programa se atrevió a interpretar una canción de su autoría, Soteropolitana, que se volvió luego viral y le dio por primera vez alcance mediático. Él lo interpretó como una señal.

A partir de ahí vivió en varios países entre Europa y América, y ese periplo migrante queda evidenciado en su música, que resume diversas experiencias, culturas, estilos e idiomas. Actualmente lleva dos años radicado en Quito y se encuentra grabando su nuevo trabajo, un disco de jazz fusión junto a artistas como Jorge Pardo de España, Gabriel Policarpo de Brasil, Jazz the Roots y Pies en la Tierra de Ecuador, Roy Suárez de Cuba, entre otros. Álbum que está resultando tan potente que será editado en dos volúmenes

EXPRESIONES conversó con el trovador brasileño sobre su trayectoria, su estadía en el país y su más reciente single, Conselheiro tiene razón, lanzado justamente esta semana con su respectivo videoclip, el cual fue obra de Begoña Salas, artista colombiana que vive también en Ecuador.

“A veces prefiero las playas, otras veces las montañas”

Brasil ha exportado al mundo estilos como samba o bossa nova, que son muy conocidos. Pero el país tiene muchísima más variedad que ofrecer, como el baião por ejemplo, que usa en su más reciente canción, Conselheiro Tem Razão.

Sí, siento que Brasil es casi un continente lleno de particularidades regionales y culturas musicales distintas. Personalmente, tengo una conexión especial con la música del noreste de Brasil como el forró, xote, afoxé, ijexá y baião. Hace tres meses lancé oficialmente A Raiz, tema ganador del Premio Luiz Melodia 2023, que habla precisamente de esta riqueza musical y cultural brasileña. El nuevo álbum que estamos preparando trae justamente estas mezclas de ritmos súper autóctonos de Brasil, que no cruzan tanto las fronteras hacia fuera. Entonces, la idea es crear un puente desde diferentes influencias tradicionales brasileñas hasta aquí, en la línea del Ecuador, y lanzar este disco en Quito, en el escenario del Teatro Sucre. Estoy emocionado con eso. Solo de pensar en eso se me ponen los pelos de punta.

¿Cómo surgió la colaboración con Pies en la Tierra?

Te voy a contar esto en detalle porque me parece una locura. Bueno, soy admirador del trabajo de Pies en la Tierra desde que llegué a Ecuador y los conocí. Con Cayo Iturralde (bajista de la banda) nos volvimos grandes amigos y hoy trabajo con él en los arreglos del nuevo disco. Un día, en su casa, nos pusimos a escuchar unas referencias instrumentales brasileñas, y justo cuando me despedía para irme, sonó una canción que mezcla baião con jazz. En ese momento lo miré y le dije: “Oye, hermano, ¿por qué no hacemos algo así con Pies en la Tierra?”. Se le ensancharon los ojos y me dijo: “¡Claro, de una!”. Agarró el bajo, se sentó en el sofá y empezó a probar un par de melodías.

La reacción de Cayo Iturralde fue inmediata.

Sí. Mientras, yo estaba ahí de pie, ya con el casco de mi moto en las manos, me reía pensando: “Tampoco hay que hacerlo ahora, ya me tengo que ir.” Y le dije: “Cayo, mañana nos vemos y hablamos de eso”. Él me ignoraba y seguía probando melodías… y te juro que en unos dos minutos creó la melodía principal de la canción y la estructura completa del coro. Yo me volví a reír, porque me parecía increíble que haya nacido así de espontánea una idea tan buena. Entonces lo grabé tocando con el teléfono y me fui a casa.

A usted también le 'pegó'.

Yo no pude dormir con la melodía en la cabeza. Esa misma noche escribí las ideas de armonía y un pedacito de la letra. La semana siguiente nos encontramos y la canción estaba lista. Mostramos la composición a los otros chicos de Pies en la Tierra y me acuerdo que la única pregunta de Raimon (Rovira, pianista) fue: "¿Cuándo la grabamos?". La verdad es que estamos súper contentos de que Conselheiro Tem Razão haya salido esta semana en todas las plataformas de música, y más todavía porque el videoclip oficial fue dibujado y animado por Bego Salas, una artistaza ecuatoriana de quien soy súper fan. ¡Está lindísimo!

Matheus se considera un trovador contemporáneo, con una identidad brasileña e inspiraciones internacionales. Priscila Saravia

Cuéntenos sobre el disco que está trabajando, por favor.

El disco que estamos preparando ahora en Ecuador es de espíritu abierto, súper colaborativo, con varios artistas invitados de diversas partes del mundo, que aportan al álbum con sus identidades en distintos estilos e interpretaciones instrumentales y que lo transformaron en un proyecto de jazz fusión con 'world music', tan potente que lo vamos a tener que hacer en dos volúmenes. Se nos fue de las manos (risas). El volumen 1 sale a finales de septiembre y se presenta en directo en el Ecuador Jazz 2024, y el volumen 2 está previsto para principios del próximo año.

En sus fotos se nota que el entorno ocupa un lugar importante en su propuesta visual. Más específicamente los entornos rurales o donde la naturaleza se impone. ¿Considera que esa conexión se refleja también en la música que crea?

Sin duda. Crecí en São Gonçalo, en la región metropolitana de Río de Janeiro, y siempre estuve muy cerca del campo. Mi familia tiene una casita de veraneo en la zona rural de la ciudad y muchos de mis recuerdos de infancia son de allí, rodeado de árboles y cantos de pájaros. La naturaleza siempre me ha inspirado mucho. Cuando quiero componer, salgo de la ciudad, y cuanto más verde hay en mi entorno, mejor me salen las ideas y las palabras. En Ecuador he escrito canciones en Mindo, Ayampe, Cojimíes, lugares hermosos que han aflorado mi inspiración de manera especial. A veces prefiero las playas, otras veces las montañas, pero siento que la naturaleza en general me hace conectar y acceder a los rincones más sensibles de mí. Mirar hacia dentro eventualmente es algo de lo que no puedo prescindir.

Imigrante, su disco anterior, considerado para el Latin Grammy

En su anterior álbum, Imigrante (grabado en La Paz, Bolivia), Matheus se involucró en todo el proceso. Escribió las letras y melodías, los arreglos de vientos y de banda, y dirigió de principio a fin la producción de la grabación, que contó con Eduardo y Gus Navarre como ingenieros de sonido. El proceso se llevó a cabo en Estudio Cantvs.

Lo define como un coctel latino, pues contiene samba, reggae, timba con salsa, jazz, funk y más. Además de que canta en español, portugués y francés.

El cantautor brasileño está preparando su próximo disco, Latitude Zero, que estará comprendido por dos volúmenes. Priscila Saravia

"Ese fue un trabajo súper autoral. Muy íntimo, desafiador y que me hizo madurar como artista. Fue mi segundo disco, pero con saborcito de primero. Canto en portugués, español y francés. Las canciones hablan de viajes, paisajes y climas diferentes, amores perdidos por el camino, además de unas cuantas historias que viví o inventé", explica.

Ahora Imigrante está en la lista de consideraciones del Latin Grammy. Aún no significa una nominación, pero para Matheus es ya una gran satisfacción estar compitiendo por el lugar de mejor álbum de cantautor del año. Además de ser una gran vitrina.

