Barcelona SC vs Macará: El partido que Rescalvo tiene que mantener el buen juego

Barcelona SC recibe a Macará en el Monumental con la misión de mantener el estilo de juego que mostró ante El Nacional

Barcelona está frente a un reto que parece sencillo en el papel, pero que en realidad tiene trampa. El rival es Macará, un equipo que arrastra cinco partidos sin ganar y que vive uno de sus peores momentos en LigaPro.

RELACIONADAS Dani Alves impacta a sus seguidores mostrando la Biblia y un mensaje de fortaleza

Sin embargo, lo complicado para el Ídolo no será el adversario, sino mantener la misma propuesta y la intensidad que mostraron ante El Nacional, cuando en el Atahualpa se llevaron un 2-1 con autoridad y orden.

Así llegan Barcelona SC y Macará a la fecha 25

Ismael Rescalvo sonríe: Barcelona SC trabaja en secreto para mantener clasificación Leer más

La idea en Barcelona SC es mantener el juego

El entrenador Ismael Rescalvo ha pasado la semana martillando la misma idea: conservar el control del juego, sostener la pelota y no perder la compostura en el medio campo. En los entrenamientos no ha habido espacio para improvisaciones: todo está enfocado en líneas juntas, juego corto y sin huecos entre defensores, volantes y delanteros.

RELACIONADAS Luis Chango promete ponerse la amarilla si Barcelona SC es campeón de LigaPro

Barcelona, cuando se ordena así, es un equipo que asfixia, y ante El Nacional lo demostró: pocas pérdidas, presión alta y agresividad en campo contrario.

“Tenemos que seguir buscando la última línea para ser agresivos en el área rival”, soltó el técnico español, que ya saborea lo que sería su segunda victoria en el Monumental. Y no es cualquier partido: con 44 puntos, Barcelona quiere seguir prendido en la parte alta de la tabla, y en sus últimos cinco duelos solo ha perdido una vez.

El rival es uno de los equipos desesperado del 2025, huele a serie B

Lo que no tiene claro Rescalvo hasta ayer, es si podría contar con Felipe Caicedo y Octavio Rivero que no trabajaron con normalidad, las esperanzas sigue en Miguel Parrales que anotó ante El Nacional.

El Macará que llega a Guayaquil es un celeste desesperado. Con 24 puntos y un mes sin victorias, su última alegría fue aquel 4-1 al Aucas en Quito el 6 de julio. Desde ahí, nada.

Barcelona SC trabajando con los mini arcos. FREDDY RODRÍGUEZ

Macará viene con todo el susto de estar en los últimos lugares

Ismael Rescalvo sonríe: Barcelona SC trabaja en secreto para mantener clasificación Leer más

El equipo ambateño está en el hexagonal del descenso y su urgencia es tan grande que hoy se juega más que tres puntos: es el orgullo y supervivencia. Pueden dar la sorpresa o irse con las manos vacías… y tal vez con varios goles encima.

Barcelona tiene todo para mandar, pero la clave no es solo ganar: es repetir la fórmula, no relajarse y demostrar que lo de El Nacional no fue casualidad, sino el inicio de un estilo que puede llevarlos lejos.

El equipo de Ismael Rescalvo ha trabajado toda la semana en buscar líneas juntas, control del medio campo y agresividad en el área rival, mientras que Macará llega urgido por puntos.

La hinchada amarilla va por los goles de Parrales que hasta ahora va cumpliendo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!