LigaPro EN VIVO: todos los partidos gratis por TV y horarios de transmisión

LigaPro EN VIVO: partidos gratis por TV y horarios actualizados de hoy

Ocho partidos en cuatro días se jugará la fecha 25 de LigaPro.

La LigaPro 2025 llega a un momento decisivo y la Fecha 25 promete emociones al límite. Desde el viernes 15 hasta el lunes 18 de agosto, ocho partidos definirán el rumbo de la primera fase y marcarán los primeros pasos hacia la clasificación o la lucha por la permanencia.

Cinco encuentros se transmitirán por señal abierta y tres por plataformas como Zapping Sport y El Canal del Fútbol, asegurando que nadie se pierda ni un instante de la acción.

El viernes 15 de agosto, el Estadio Jocay abrirá fuego con Delfín vs. El Nacional a las 19:00 (Zapping y El Canal del Fútbol), un choque donde la presión y la urgencia serán protagonistas. Ambos equipos buscan puntos vitales para mantenerse en la pelea.

Números de los equipos de LigaPro 2025

El sábado 16 de agosto se vivirá a todo ritmo:

Mushuc Runa vs. Aucas, 14:00 en Echaleche (Zapping, El Canal del Fútbol y Ecuavisa), un partido cargado de tensión y con la necesidad de sumar puntos de oro.

Universidad Católica vs. Libertad, 16:30 en el Olímpico Atahualpa (Zapping, El Canal del Fútbol y Ecuavisa), un duelo que puede cambiar la parte alta de la tabla.

Independiente del Valle vs. Orense, 19:00 en el Banco Guayaquil (Zapping, El Canal del Fútbol y Ecuavisa), donde la velocidad y la intensidad definirán el resultado.

El domingo 17 de agosto traerá tres encuentros vibrantes:

Liga de Quito vs. Manta, 13:00 en Rodrigo Paz Delgado (Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol), un duelo que tendrá a la hinchada como factor clave.

Técnico Universitario vs. Emelec, 15:30 en Bellavista (Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol), partido que puede mover la parte media de la tabla.

Barcelona SC vs. Macará, 18:00 en Banco Pichincha (Zapping y El Canal del Fútbol), siempre despierta pasiones y dramatismo.

El cierre será el lunes 18 de agosto con Deportivo Cuenca vs. Vinotinto, 19:00 en el Alejandro Serrano Aguilar (Zapping y El Canal del Fútbol), un duelo clave en la lucha por mantenerse en la pelea.

En esta Fecha 25, cada balón cuenta, cada error duele y cada gol se celebra con el corazón. La primera fase entra en su recta final y el fútbol ecuatoriano se vive con intensidad en todas las canchas y desde todos los rincones del país.

Así están las ubicaciones en LigaPro 2025

