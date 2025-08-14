Expreso
Patricio Maldonado médico de la Tri en 14 Copas del Mundo, falleció el 14 de agosto del 2025.
Patricio Maldonado médico de la Tri en 14 Copas del Mundo, falleció el 14 de agosto del 2025.Cortesía

Fallece médico Patricio Maldonado, presente en todas las selecciones de Ecuador

Patricio Maldonado, pilar de la Tricolor, fallece tras años de entrega al fútbol

El 14 de agosto, el fútbol ecuatoriano perdió a uno de sus pilares más silenciosos pero esenciales: Iván Patricio Maldonado San Martín, médico deportólogo de la Tricolor desde 1999, falleció dejando un vacío imposible de llenar. 

Su carrera estuvo marcada por la pasión, la entrega y un cuidado humano que trascendía lo profesional. Cada futbolista que vistió la camiseta de Ecuador recordará su presencia discreta, pero constante, dentro de cada concentración, entrenamiento y torneo.

Patricio Maldonado era médico de la Tri desde 1999.
Patricio Maldonado era médico de la Tri desde 1999.Cortesía

Estuvo en 14 Copas del Mundo

Maldonado no se limitó a cumplir funciones médicas; estuvo en 14 Copas del Mundo, repartidas entre mayores, Sub-20, Sub-17 y la selección femenina. 

Su última cita fue la Copa Mundial de la FIFA, la cuarta con la Sub-20, un reflejo de su compromiso y vocación por el deporte ecuatoriano. Con cada viaje y cada partido, Maldonado representaba la cara invisible de la Tricolor: el profesional que aseguraba que los jugadores estuvieran en condiciones óptimas, física y emocionalmente, para dejar a Ecuador en alto.

“Es una vida y poder llevar a Ecuador en el mundo, muchas veces no se conoce la vida del médico”, dijo alguna vez, y esas palabras resumen su humildad y discreción. Detrás de cada vendaje, cada control físico y cada sonrisa de apoyo, había un hombre que entendía que cuidar a los jugadores era mucho más que aplicar tratamientos: era acompañarlos como guía, amigo y confidente.

Selección Ecuador
Patricio Maldonado estuvo en todas las categorías de la Tri.cortesía @latri

Una vida llena de historias en el fútbol

Entre las tantas historias que deja, hay una que lo retrata en su faceta más humana: tuvo que ponerse a cocinar para el equipo. Un gesto sencillo, pero que reflejaba su disposición a servir siempre, más allá de lo estrictamente profesional. Maldonado era médico, pero también era cercano, querido y respetado por todos los que trabajaron con él.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol expresó su pesar

"Lamenta con gran pesar el sensible fallecimiento de nuestro querido Dr. Patricio Maldonado. Médico de nuestras selecciones nacionales, presente en 14 Copas del Mundo en distintas categorías. Su compromiso y entrega permanecerán para siempre en la historia de nuestro fútbol. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. Gracias, Doc. Nos hará mucha falta."

El legado de Maldonado trasciende los títulos y los partidos. Vive en cada jugador que cuidó, en cada selección que acompañó y en la historia del fútbol ecuatoriano en el mundo.  Iván Patricio Maldonado San Martín será recordado siempre, no solo como el médico de la Tricolor, sino como un verdadero guardián del espíritu del fútbol ecuatoriano.

