Luis Chango promete ponerse la amarilla si Barcelona SC es campeón de LigaPro

Luis Alfonso Chango: el Ponchito que desfiló por Queens y habló de Barcelona SC

Luis Chango y su presencia en Nueva York donde habló de Barcelona SC.

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, cambió por un día las canchas de fútbol por las calles de Queens, Nueva York. Invitado especial al desfile del 10 de Agosto, el dirigente ambateño fue la sensación del evento, recibiendo el cariño y la admiración de compatriotas y aficionados de toda Sudamérica.

Con su tradicional poncho rojo, Chango caminó entre aplausos y pedidos de fotografías. Su carisma y particular estilo de dirigir lo han convertido en un personaje que trasciende el deporte. José Cusnia, empresario y emprendedor ecuatoriano residente en Estados Unidos, lo resumió así: "Tener acá al Dr. Chango es una manera de decir que el sí se puede funciona en todos ámbitos, desde lo empresarial hasta el fútbol. Más que un dirigente deportivo, es un motivador social".

Todo quedó en vídeo lo que dijo Chango de Barcelona SC

Barcelonista hablaron con Chango de LigaPro

La caminata por Queens tuvo incluso tintes futboleros. Entre banderas y música, Chango se topó con dos hinchas de Barcelona SC, Wilson Muñoz y Víctor Pincay, quienes no dudaron en hacerle un “test barcelonista” en plena avenida.

La pregunta clave fue directa: ¿Barcelona será campeón de LigaPro 2025? La respuesta sorprendió: "Esperamos que sea así, que Barcelona sea el campeón del fútbol ecuatoriano. Si no es así, que sea en el 2026". La última parte no cayó del todo bien en los más fervorosos, que sueñan con la gloria inmediata.

José Cusnia y Luis Alfonso Chango en el desfile de Nueva York. Cortesía

El diálogo siguió con otro reto: ¿Le regalaría su famoso poncho rojo al actual presidente torero, Antonio Álvarez? Chango recordó un episodio pasado: "Alfaro Moreno ya se puso el Ponchito. Esperamos que los señores Álvarez lleguen a Ambato y le hacemos poner el Ponchito. Si no es rojo, se lo compramos".

Los hinchas de Barcelona SC, Wilson Muñoz y Víctor Pincay que hablaron con Luis Chango. Cortesía

Finalmente, los hinchas lo pusieron contra las cuerdas: si Barcelona es campeón, ¿se pondrá la camiseta amarilla? La respuesta fue la que querían escuchar: "Claro, por supuesto".

Así, entre sonrisas, guiños y frases que viajan de Queens a Ambato, Luis Alfonso Chango no solo desfiló con orgullo, sino que también alimentó la ilusión barcelonista para la temporada 2025.

