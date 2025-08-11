Copa Sudamericana: Duelo de contrastes entre IDV y Mushuc Runa

Independiente y Mushuc Runa se enfrentan por la ida de los octavos de la Sudamericana en medio de dos realidades diferentes.

Independiente del Valle, pese a ser líder de la LigaPro, llega tras un tibio empate 0-0 ante Manta, el sábado pasado.

Independiente del Valle y Mushuc Runa son las dos caras de la moneda en la LigaPro. El primero es el puntero, mientras que el segundo está en la cola de la tabla. Con esas dos realidades se enfrentarán este martes 12 de agosto por la Copa Sudamericana 2025.

Los rayados, campeones de las ediciones 2019 y 2022, lideran con comodidad el campeonato nacional con 50 puntos, seis más que el segundo, Barcelona SC (44). En tanto que el Ponchito es último, con 17 puntos en 24 partidos.

Para el entrenador de IDV, Javier Rabanal, será un partido “trabado”, pese al momento que atraviesa Mushuc Runa. “Creo que van a salir a defenderse y a tirar contras, como en el encuentro anterior en el que nos complicaron más de una vez”, pronosticó el español.

El compromiso al que se refiere el técnico rayado es el del pasado 23 de mayo, por la fecha 14 del torneo local, en el que los de Sangolquí se impusieron de manera ajustada (2-1). Eso sin contar que los ambateños jugaron con uno menos desde el minuto 54.

“Al ser un torneo internacional (la Sudamericana), existe una motivación extra para ambos. Los partidos son totalmente diferentes, de ahí que nosotros vamos a salir con lo mejor que tenemos porque estamos en una parte crucial de la temporada”, adelantó.

Ponchito, cara y cruz

Ese impulso adicional del que habla Rabanal, lo conoce bien Mushuc Runa, ya que pese a lo que viven en LigaPro, terminaron primeros en el grupo E de la Sudamericana, superando incluso a equipos como el poderoso Cruzeiro de Brasil, Palestino de Chile y Unión de Argentina.

Sin embargo, dichos resultados llegaron cuando el equipo era dirigido por el entrenador Ever Hugo Almeida, quien esta vez no estará, pues Luis Alfonso Chango, principal directivo del equipo, decidió despedirlo por la pobre campaña en el torneo local.

En su lugar, Chango designó al argentino Fabián Frías, quien asumió el 22 de julio y cuyo ‘romance’ con el equipo terminó en tiempo récord, al anunciar el 7 de agosto (poco más de 15 días después) su también remoción. La fecha anterior de la LigaPro debutó ya en el puesto Paúl Vélez.

Mushuc Runa es el último en la tabla de LigaPro, tras ser histórico en Copa. ARCHIVO / EXPRESO

Fiel a su estilo, el abogado Chango advirtió a la plantilla: “Si ganan, hay sueldo. De lo contrario, nada”, dijo en una entrevista con EXPRESO, donde aseguró que “pensándolo bien, es mejor no estar al día, ya que a los jugadores eso los relaja... es mejor estar atrasados cuatro o cinco meses. Eso creo que les ha de gustar a muchos los futbolistas”.

Bajas en equipos

Tanto Rabanal como Vélez extrañarán a jugadores claves en los funcionamientos de sus equipos. En Independiente, no estará Ronald Briones por la fractura de peroné que sufrió en el partido ante Imbabura por la Copa Ecuador.

Mientras que los ambateños hacen los esfuerzos por recuperar a tiempo al centro delantero Elian Caicedo, quien presenta una lesión.

