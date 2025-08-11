Empate entre Emelec y Deportivo Cuenca en la jornada de LigaPro

El Bombillo desaprovechó la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación al hexagonal final

Emelec tenía una oportunidad de oro para acercarse a los puestos de clasificación al hexagonal final de la LigaPro 2025, sin embargo, apenas rescató un empate ante Deportivo Cuenca y se complicó en la lucha por ingresar entre los seis mejores del torneo.

El equipo dirigido por Guillermo Duró inició con mucha intensidad, imponiendo y ganando la posesión del balón en cada jugada. Durante los primeros minutos, el Bombillo dominó con presión alta y ataques constantes, lo que obligó al conjunto morlaco, dirigido por Norberto Araujo, a replegarse en su campo.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. Al minuto 12, el Foco se quedó con un hombre menos tras la expulsión del atacante Juan Pablo Ruiz, quien terminó pisando al volante argentino Mateo Maccari en una jugada dividida.

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el Emelec vs. Deportivo Cuenca Leer más

Pese a la inferioridad numérica, Emelec intentó abrir el marcador con remates de larga distancia a través de Facundo Castelli y José Angulo, aunque sin éxito.

RELACIONADAS Así es el lujoso y costoso anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo dio a Georgina

En el segundo tiempo, el Expreso Austral aprovechó la superioridad numérica: al minuto 56, Jorge Ordóñez marcó el 1-0 con un cabezazo potente, tras ganar en el salto a los centrales Luis Fernando León y Diogo Bagüí luego de un centro de Mateo Piedra.

Obligado por el marcador, Emelec adelantó sus líneas. Los zagueros León y Bagüí comenzaron a actuar como volantes, en busca del empate.

El premio llegó al minuto 76, cuando Eugenio Raggio tocó el balón con la mano dentro de su propia área y el árbitro sancionó penal. Luis Fernando León lo transformó en gol con una ejecución precisa.

Resultados

Con este resultado, Emelec sumó 32 puntos y sigue noveno en la tabla de posiciones, a cinco unidades del sexto lugar, ocupado por Libertad con 37 puntos, último clasificado al hexagonal final.

Deportivo Cuenca, en cambio, llegó a 36 unidades y se ubica séptimo, a solo un punto de zona de clasificación.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO