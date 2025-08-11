Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el Emelec vs. Deportivo Cuenca

Fernando León, de penal, rescató un punto para Emelec ante el Expreso Austral, en el cierre de la fecha 24 de LigaPro

Emelec y Deportivo Cuenca protagonizaron la tarde del lunes 11 de agosto un partido cargado de emociones que puso cierre a la fecha 24 de la LigaPro 2025 en el estadio George Capwell.

El Bombillo jugó con un hombre menos desde el minuto 12 por la expulsión de Juan Pablo Ruiz, pero mostró carácter ante un rival exigente.

El conjunto morlaco abrió el marcador al minuto 56 gracias a Jorge “Tuquita” Ordóñez. Sin embargo, el cuadro local reaccionó y alcanzó la igualdad al 76’, cuando Fernando León convirtió un penal que desató la euforia en Guayaquil.

Dirigidos por Guillermo Duro, los azules suman 32 puntos y se mantienen en la novena posición, a cinco de la zona del primer hexagonal. Deportivo Cuenca, en cambio, escaló al séptimo lugar con 36 unidades y mantiene intactas sus aspiraciones de clasificación.

Resultados de la fecha 24 de la LigaPro 2025

Tabla de posiciones LigaPro 2025

