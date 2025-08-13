Mushuc Runa juega con fuego… y la ortiga de Luis Chango

Mushuc Runa no vive una crisis común. Lo suyo es una tormenta perfecta: calendario apretado, derrotas acumuladas y una presión que crece con cada silbatazo final. Agosto ha caído sobre el Ponchito como una piedra de molino: ocho partidos en tres competencias y un margen de error tan fino como un hilo.

En apenas días, se despidieron de la Copa Ecuador y vieron romperse su invicto en la Copa Sudamericana, tras caer 1-0 ante Independiente del Valle con ese gol de Claudio Spinelli a los 19 minutos.

Sus números en Copa Ecuador

La situación del Ponchito da miedo

La cita para la revancha ya está en rojo en el calendario: martes 19 de agosto en Quito. El problema es que la última vez que ganaron en Sudamericana fue el 28 de mayo, cuando doblegaron 2-0 a Palestino en Chile. Desde entonces, los triunfos se han vuelto un recuerdo lejano. Y en LigaPro la situación es igual de alarmante: colistas con 17 puntos y sin señales claras de reacción.

Claudio Spinelli abrió el marcador a favor de Independiente del Valle contra Mushuc Runa en los octavos de final de la Sudamericana. KARINA DEFAS / Expreso

Agosto el mes de los 8 partidos

Marco Angulo dejará su tumba prestada en Esmeraldas por decisión del FC Cincinnati Leer más

El camino que resta en agosto es un viacrucis: Aucas, Macará y Manta en LigaPro además del duelo de vida o muerte frente a Independiente. Un plantel corto, un técnico recién llegado —Paúl Vélez— y la obligación de sumar como sea.

La última celebración en LigaPro fue del 5 de mayo, con un 4-3 de infarto ante Macará. Desde ese día, solo empates tibios y derrotas que duelen. Vélez, consciente de la urgencia, insiste en que el único camino es la entrega absoluta.

En medio de la tensión, resuenan las palabras de Luis Chango, presidente del club: “Si no ganan, no hay sueldos”. Una advertencia que refleja la dureza del momento. Y, como si no fuera suficiente, corre el rumor de que se viene una limpia con ortiga para espantar la mala racha. Superstición o no, el equipo necesita algo que le devuelva la chispa.

Este mes no admite zonas grises. O Mushuc Runa encuentra el impulso para resurgir, o quedará escrito como uno de esos equipos que se desvanecen justo cuando más necesitaban pelear. Agosto será su sentencia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!