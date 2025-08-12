¿Emelec complica su clasificación al hexagonal final de LigaPro? Revisa su agenda

El Bombillo mantiene las esperanzas pero deberá superar un exigente cierre en la LigaPro 2025

Emelec comprometió sus posibilidades de clasificar al ansiado hexagonal final de la LigaPro 2025. El empate ante Deportivo Cuenca dejó un sabor agridulce. Aunque jugó con un futbolista menos casi todo el cotejo, el Bombillo rescató un punto en Guayaquil y se mantuvo en la novena posición, con 32 puntos y -5 de gol diferencia. Sin embargo, pasó de estar a tres a cinco puntos del hexagonal.

Además de acortar esa distancia con Libertad (37 puntos, +5), Emelec afrontará un cierre de fase cuesta arriba (ver infografía). Roberto Mina, exdelantero azul, considera que el equipo de Guillermo Duró tiene argumentos para sacar partidos adelante. “Sabemos cómo es el fútbol: cuando los resultados no acompañan, aparecen fantasmas difíciles de superar”.

Para Mina, el rival más “accesible” de las seis fechas restantes es Técnico Universitario, al que Emelec visitará este domingo 17 de agosto por la jornada 25. “Entre comillas, es el más accesible. Luego vienen Independiente, Aucas, Barcelona, El Nacional y Orense, que son súper complicados. Pero en el fútbol nada está dicho”, señaló.

El exjugador cree que el club debe sacar a relucir “la casta de la institución” para encarar partidos de pronóstico reservado. “Lamentablemente, en estas últimas temporadas el equipo ha ido de mal en peor. Han intentado levantar cabeza y ahora deben apelar al orgullo propio para meterse en la liguilla final”.

Cueva aún no se encuentra recuperado de su lesión

El volante peruano Christian Cueva sigue en proceso de recuperación de un desgarro muscular en la pierna izquierda y es duda para enfrentar al Rodillo Rojo. El DT Guillermo Duró lo confirmó: “Es muy prematuro, incluso para el regreso de Christian. Debemos evaluarlo y llevarlo de a poco. No podemos apresurar a un jugador que viene de una lesión importante”.

Las bajas confirmadas para este compromiso son Juan Pablo Ruiz y Luis Castillo. El volante argentino fue expulsado ante el Cuenquita, mientras que el lateral ecuatoriano cumplirá una suspensión por acumulación de cinco amarillas.

