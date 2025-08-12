Pervis Estupiñán habló sobre sus primeras semanas en AC Milan: esto fue lo que dijo

El lateral ecuatoriano fue presentado como refuerzo rossoneri y expresó su orgullo por hacer historia en el club italiano

Pervis Estupiñán durante la rueda de prensa que ofreció este martes 12 de agosto.

Pervis Estupiñán fue presentado este martes como nuevo jugador del AC Milan y no ocultó su satisfacción por el histórico paso que ha dado en su carrera.

El lateral izquierdo aseguró estar “muy orgulloso” de convertirse en el primer ecuatoriano en vestir la camiseta del conjunto rossonero y recalcó que ha trabajado duro para llegar a un club de esta magnitud.

"He trabajado mucho para trabajar aquí, en un club tan grande como el AC Milan. En Ecuador, hay muchísimos aficionados del AC Milan, porque ha siempre sido un club magnífico, con muchos trofeos", expresó el exjugador del Brighton durante su primera rueda de prensa en Italia.

Pervis Estupiñán cubrirá la vacante que dejó Theo Hernández en el puesto de lateral. cortesía

Estupiñán reveló que desde su país ha recibido innumerables muestras de cariño. "He recibido muchísimos mensajes desde Ecuador, de aficionados del AC Milan. Todos dicen que son del AC Milan desde la cuna, pero lo dicen todos porque estoy aquí", añadió.

El reemplazo de Theo Hernández

Formado en Liga de Quito y con paso por Granada, Almería, Mallorca, Osasuna, Villarreal y Brighton, el futbolista de 27 años llega para ocupar el puesto del francés Theo Hernández, quien partió al Al-Hilal de Arabia Saudita.

"Todos sabemos que Theo Hernández es un jugador excelente, con un pie muy fino y aquí ha dejado huella. Ahora me toca a mí, estoy muy contento y tengo muchas ganas de ocupar ese lateral. Trabajaré duro para devolver toda la confianza que el Milan depositó en mí", aseguró.

Su ambición está clara: "Tengo muchas ganas de hacer felices a los aficionados. Intentaré trabajar lo mejor posible. Estoy deseando ganar tantos títulos como sea posible con el Milan", afirmó.

Un lateral con vocación ofensiva

✍️ Joining #ACMilan

🎯 Aim to win trophies

2⃣ Wearing an iconic number



🎙 The best bits from Pervis Estupinan's unveiling presser 👇pic.twitter.com/axP08yCtdk — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 12, 2025

Respecto a su estilo de juego, Estupiñán destacó: "Una de mis características es que defiendo, pero al mismo tiempo subo y ataco. Me gusta hablar con los centrocampistas y los delanteros. Por ahora, me estoy ciñendo a lo que dice el entrenador. Si jugamos con cuatro, puedo subir asociarme con los delanteros, pero también puedo jugar con una defensa de tres", concluyó.

