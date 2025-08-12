Expreso
Gabriela Vargas
Gabriela Vargas (d) en el podio de los 10.000 metros por puntos.Cortesía / COE

Gabriela Vargas primer medalla para Ecuador en Juegos Mundiales Chengdú 2025

La ecuatoriana ganó bronce en la prueba de los 10.000 metros por puntos de la cita que se disputa en China

La patinadora ecuatoriana Gabriela Vargas se convirtió este martes 12 de agosto en la primera medallista del país en los XII Juegos Mundiales Chengdú 2025, al conquistar la presea de bronce en la final de los 10.000 metros por puntos del patinaje de velocidad.

La ‘Chula’, como conocen a la tricolor en el deporte, sumó 9 puntos, quedando a tan solo dos del oro logrado por la francesa Marine Lefeuvre y a uno de la plata de la colombiana Gabriela Rueda. 

Con este resultado, Ecuador abre su medallero en este certamen multideportivo que reúne a más de 4.000 atletas de todo el mundo en más de 60 disciplinas no olímpicas.

“Estoy súper contenta de volver a ser medallista en este evento tan importante”, dijo Vargas tras la premiación, visiblemente emocionada.

La final fue tan intensa como ajustada. “La carrera estuvo durísima, todas terminamos agotadas. Fue muy reñida, todas sumamos muchos puntos y el nivel estuvo muy parejo”, relató la histórica patinadora, quien en Birmingham 2022 ya había hecho historia al convertirse en la primera atleta tricolor en ganar medallas en los Juegos Mundiales, con un total de cuatro preseas, incluida una de oro.

La emoción fue inevitable: “Antes de la premiación incluso lloré un poquito de felicidad, porque es muy gratificante ver que todo el trabajo y el proceso de estos años siguen dando frutos. Apenas estamos empezando: faltan tres días de competencia y esta fue solo la primera carrera. Voy por más… siempre”.

En la misma prueba, el ecuatoriano Nicolás García rozó el podio al ubicarse en el cuarto lugar. Mientras tanto, María Loreto Arias y Jeremy Ulcuango compitieron en la modalidad One Lap, sin lograr clasificar a semifinales, con tiempos de 37.315 y 34.075 segundos respectivamente.

