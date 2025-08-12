Juegos Panamericanos Junior 2025: Blanca Rodrigo, segunda medalla de oro para Ecuador

La deportista de tiro con arco se coronó en la modalidad de arco compuesto del torneo que se disputa en Asunción, Paraguay

Blanca Rodrigo, junto a su entrenador, a quien le adjudicó gran mérito en la consecución del oro de este martes 12 de agosto.

La deportista guayaquileña Blanca Rodrigo, quien actualmente se ubica entre las mejores tiradoras con arco de América, confirmó este martes 12 de agosto estar en su mejor momento al colgarse el oro de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la modalidad de arco compuesto.

Con 18 años de edad, 10 de ellos dedicados al deporte del arco y la flecha, Rodrigo se impuso 146-141 a Adriana Castillo de México en una apretada final que dejó un balance positivo para la tricolor.

🏹✨ Blanca Rodrigo en lo más alto del podio 🇪🇨🥇



Emotiva premiación de la ecuatoriana, quien conquistó el oro en arco compuesto individual femenino y sumó la segunda presea dorada para Ecuador en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. 🏆💛#TeamEcuador #Asu2025 pic.twitter.com/CUTPSQYeur — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) August 12, 2025

"No fue un camino fácil, desde la segunda ronda supe que me iban a tocar grandes rivales, pero los fui superando. Espero seguir así", dijo Blanca tras clasificar a la final, un día antes. Y lo consiguió.

El Comité Olímpico Ecuatoriano y el Ministerio del Deporte hicieron públicas sus felicitaciones en redes sociales.

Con el oro de Blanca Rodrigo Ecuador ya suma dos preseas doradas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras el oro que consiguió el domingo 10 de agosto el judoca también tricolor Jonathan Benavides, en los -60 Kg Masculino.

En la jornada de este martes 12, otros de los ecuatorianos que dieron medallas al país fueron María Emilia Falconí con un bronce en squash individual femenino y Javier Romo en squash, modalidad individual masculino, también bronce.

