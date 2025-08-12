Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Blanca Rodrigo
Blanca Rodrigo, junto a su entrenador, a quien le adjudicó gran mérito en la consecución del oro de este martes 12 de agosto.Cortesía

Juegos Panamericanos Junior 2025: Blanca Rodrigo, segunda medalla de oro para Ecuador

La deportista de tiro con arco se coronó en la modalidad de arco compuesto del torneo que se disputa en Asunción, Paraguay

La deportista guayaquileña Blanca Rodrigo, quien actualmente se ubica entre las mejores tiradoras con arco de América, confirmó este martes 12 de agosto estar en su mejor momento al colgarse el oro de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la modalidad de arco compuesto.

RELACIONADAS

Con 18 años de edad, 10 de ellos dedicados al deporte del arco y la flecha, Rodrigo se impuso 146-141 a Adriana Castillo de México en una apretada final que dejó un balance positivo para la tricolor.

"No fue un camino fácil, desde la segunda ronda supe que me iban a tocar grandes rivales, pero los fui superando. Espero seguir así", dijo Blanca tras clasificar a la final, un día antes. Y lo consiguió.

Ricardo López

Tiro Práctico: Ricardo López gana la primera fecha del Nacional de carabina

Leer más

El Comité Olímpico Ecuatoriano y el Ministerio del Deporte hicieron públicas sus felicitaciones en redes sociales.

Con el oro de Blanca Rodrigo Ecuador ya suma dos preseas doradas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras el oro que consiguió el domingo 10 de agosto el judoca también tricolor Jonathan Benavides, en los -60 Kg Masculino.

En la jornada de este martes 12, otros de los ecuatorianos que dieron medallas al país fueron María Emilia Falconí con un bronce en squash individual femenino y Javier Romo en squash, modalidad individual masculino, también bronce.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Noboa modifica el esquema que fija precios de la gasolina Extra y Ecopaís

  2. Marcha de Noboa: Delegaciones se agrupan en el centro norte de Quito

  3. Carolina Jaramillo: “Los 18 neonatos eran pacientes de UCI, no fallecidos”

  4. Juegos Panamericanos Junior 2025: Blanca Rodrigo, segunda medalla de oro para Ecuador

  5. Juan Pablo Ruiz pide disculpas tras expulsión en empate de Emelec ante el Cuenca

LO MÁS VISTO

  1. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  2. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este lunes 11 de agosto

  5. Blow Your Mind: Una hora para reencontrarte con tu niño interior

Te recomendamos