Tiro Práctico: Ricardo López gana la primera fecha del Nacional de carabina

Con el objetivo de masificar el uso de la carabina en los torneos de tiro práctico del país, se disputó el fin de semana la primera fecha del Campeonato Nacional de PCC (modalidad en mención), que tuvo como principal protagonista al ecuatoriano Ricardo López.

Con una puntuación de 898, el tirador local dominó el primer evento, que se desarrolló en el Club Guayas de Tiro y Aviación, ubicado en el kilómetro 14,5 de la vía a Daule. En segundo lugar figuró Joaquín López, con 747 puntos; mientras que Carlos Robalino (666) completó el podio en tercer puesto.

De acuerdo con Roberto Gilbert Febres-Cordero, presidente de la Federación Ecuatoriana de este deporte, organizadora del torneo, el campeonato contó con la participación de aproximadamente 40 competidores de diferentes clubes del país, que dispararon en varias pistas especialmente diseñadas.

Galo Moreira, uno de los tiradores más experimentados del país con varios podios internacionales y mundiales, fue parte de la Primera fecha del Nacional y confirmó que la carabina es una de las modalidades a la que se le pretende dar más difusión. “El país ya está entre los primeros de América en pistola, por lo que ahora todos estamos empujando a la carabina. Es una modalidad más rápida”, precisó.

La Federación Ecuatoriana de tiro práctico ya prepara la segunda fecha del campeonato.

