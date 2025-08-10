Kiara Rodríguez: "Me veo campeona paralímpica también en los 200 metros"

La medallista paralímpica retomará la prueba en el Campeonato Mundial de la India. Cuenta con la mejor marca de la temporada

Kiara Rodríguez es la única deportista ecuatoriana en obtener dos medallas de oro en unos Juegos Paralímpicos.

Kiara Rodríguez, doble campeona paralímpica en los 100 metros planos y salto de longitud, se alista para conquistar una nueva prueba: los 200 metros.

Lo intentará en el Campeonato Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi (India), entre septiembre y octubre, con sed de revancha.

La atleta guayaquileña volverá a una distancia que la marcó en 2019. En los Juegos Parapanamericanos de Lima, sufrió un hematoma en el isquiotibial que la dejó fuera de la prueba de los 100 metros, su especialidad.

Kiara y Bernardo Valdés posan con las dos preseas ganadas en los Juegos de París 2024. Alex Lima

En entrevista con EXPRESO, Rodríguez reveló que junto a su entrenador, Bernardo Valdés, decidieron dejar atrás estos ‘fantasmas’ y apostar por el retorno a esta prueba.

La decisión fue tomada luego de su histórica participación en París 2024, donde se convirtió en la primera ecuatoriana en ganar dos medallas de oro en unos Juegos Paralímpicos.

“En París decidimos con mi entrenador, una vez que cogí las dos medallas, que podíamos hacer los 200 metros. Vi la competencia y dije: ‘wow, yo puedo hacer ese tiempo’”, expresó con convicción.

Aunque confesó que no es su prueba favorita al ser “muy larga”, Kiara (22 años) reconoce en los 200 metros una oportunidad para ampliar su legado en el paratletismo mundial.

Una medalla que se escapó

Kiara alimenta a diario su sueño paralímpico en la pista atlética del estadio Modelo Alberto Spencer.

FRANCISCO FLORES

Para Valdés, la ausencia en los 200 metros en París fue una oportunidad perdida. “Nos tocaba un evento clasificatorio que se iba a realizar en México pero no pudimos asistir. Luego no hubo otro evento donde pudimos clasificar. Si en París llegábamos a correr, podíamos haber ganado esa prueba. Regalamos esa medalla”, lamentó el técnico cubano.

Actualmente, Kiara ostenta la mejor marca de la temporada con 25,06 segundos, lo que la posiciona como una seria aspirante al oro en India. “Es bastante alentador para poder obtener una medalla en el Campeonato Mundial, a pesar de que necesitamos más competencias y no las tenemos”, explicó Valdés.

Sueños y proyección

Esa confianza que transmite Valdés es la que recibe Kiara, quien trabaja a diario en la pista atlética del estadio Modelo Alberto Spencer, en el norte de Guayaquil.

“Será mi primer mundial en los 200 metros. Me siento súper contenta y estoy entrenando todos los días para esa prueba, porque ya son seis años que no la corro. Siempre estoy segura de lo que hago”.

Con determinación, proyectó su ambición: “Trato de estar relajada y he aprendido a sobrellevar la situación, esperando que llegue mi momento. Seguiré trabajando para ser campeona paralímpica en las tres pruebas: 100 metros, 200 metros y salto largo”.

Agenda de Kiara en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

28 de septiembre: Eliminatoria de 100 metros.

29 de septiembre: Final de 100 metros.

4 de octubre: Final de salto largo.

5 de octubre: Semifinal y final de 200 metros.

