Venezuela y Ecuador en disputa por visas que afectan la participación de sus atletas

El Gobierno de Venezuela acusó el 8 de agosto a Ecuador de "retrasar y no responder por motivos estrictamente políticos" la solicitud de visas para atletas de la Delegación Venezolana de Voleibol de Playa, lo que, subrayó, impide su participación en el Clasificatorio Mundial, del 8 al 10 de agosto, para los próximos Juegos Olímpicos y Mundiales.

A través de un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro afirmó que esta medida "viola el derecho fundamental al deporte" y "afecta directamente la integridad y el desarrollo deportivo" de los atletas venezolanos. "La denuncia de esta situación es de vital importancia porque sienta un precedente peligroso que atenta contra los valores universales del deporte: la inclusión, la igualdad y el juego limpio", alertó.

Denegación de visas a jóvenes atletas venezolanos por parte de EE. UU.

En otro incidente reciente, el gobierno de Venezuela denunció que un grupo de jóvenes atletas venezolanos, con una edad promedio de 15 años, fueron denegados visas por Estados Unidos para participar en el Campeonato Mundial de Béisbol Infantil de la Little League Senior, programado para los próximos días. La información fue revelada por el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, quien señaló que la decisión fue tomada por orden del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio .

Preocupación por la participación de la selección nacional de fútbol en las eliminatorias mundialistas

Además, la selección nacional de fútbol de Venezuela enfrenta obstáculos en su camino hacia la clasificación al Mundial de la FIFA 2026. Altos funcionarios han expresado su preocupación por posibles denegaciones de visas por parte de Estados Unidos, lo que podría afectar su participación en las eliminatorias mundialistas. Este temor surge tras incidentes previos en los que jugadores fueron impedidos de viajar debido a restricciones migratorias.

Llamado a la comunidad internacional para garantizar la participación deportiva sin interferencias políticas

Alcalde de Pujilí, José Arroyo, lleva días detenido: ¿Qué ha pasado hasta ahora? Leer más

El Gobierno venezolano hizo un llamado a las organizaciones internacionales responsables del deporte para que "velen por la garantía de una participación justa, evitando la politización del deporte y asegurando que los valores intrínsecos de la sana competencia prevalezcan siempre".

"Venezuela reitera su firme compromiso con la defensa de los derechos de sus deportistas y exige el respeto irrestricto a los principios que deben regir el ámbito deportivo internacional", concluyó el Gobierno venezolano, que subrayó que el deporte "debe ser un motor de unión entre las naciones" y "no una herramienta para la exclusión o la división".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQU´Í