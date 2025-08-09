Expreso
DESPACHO ALCALDE JOSE ARROYO
El despacho del alcalde de Pujilí, José Arroyo, también fue allanado.ARCHIVI: FISCALIA GENERAL DEL ESTAD

Alcalde de Pujilí, José Arroyo, lleva días detenido: ¿Qué ha pasado hasta ahora?

El alcalde José Arroyo fue detenido el 7 de agosto de 2025 por el caso Ornato Municipal, que investiga presunto peculado

Han pasado más de 48 horas desde que el alcalde de Pujilí, José Arroyo, fue detenido por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en el marco de una investigación por presunto peculado en su contra.

Arroyo, junto con otras 16 personas, fue aprehendido el 7 de agosto de 2025 como parte de las diligencias de la Fiscalía en el denominado caso Ornato Municipal, que indaga un presunto peculado. Varios de los detenidos son funcionarios en ejercicio del Municipio de Pujilí.

La formulación de cargos sigue pendiente

Tras la detención del alcalde y de otros servidores municipales, la Fiscalía anunció la instalación de la audiencia de formulación de cargos la misma noche del 7 de agosto de 2025, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Sin embargo, después de dos suspensiones, el juez de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha aún no ha tomado una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la institución, la audiencia se retomará a las 14:00 de este sábado 9 de agosto de 2025, cuando el juez emitirá su resolución sobre las medidas cautelares requeridas.

¿De qué se trata el caso Ornato Municipal?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el caso Ornato Municipal es una investigación por presunto peculado en contra del alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otras 16 personas mas, la mayoría funcionarios municipales.

Arroyo y las otras 16 personas son investigadas por la presunta adjudicación irregular de obras en el Municipio de Pujilí, según indicó la Fiscalía. Las diligencias incluyeron el allanamiento de las oficinas municipales.

Durante las diligencias, según informó la Fiscalía, se recabaron indicios como memorias externas, computadoras, comprobantes de depósitos, documentos, teléfonos celulares, entre otros elementos.

