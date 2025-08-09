Parapente queda atrapado en poste de Guayaquil: pilotos salen ilesos

Un parapente quedó atrapado en un poste con cámaras en la vía a la costa. Dos personas lograron bajar sin heridas

El incidente con el parapente ocurrió este sábado 9 de agosto en la vía a la costa, en Guayaquil.

Un vuelo de parapente terminó inesperadamente este sábado 9 de agosto en la vía a la costa, al oeste de Guayaquil, cuando el equipo quedó enredado en un poste de luz que sostenía cámaras de vigilancia. Dos hombres que practicaban este deporte aéreo lograron descender sin sufrir ningún daño.

El parapente, como ha publicado antes EXPRESO, es una actividad popular en la zona, especialmente en el cerro Blanco, donde se aprovecha la altura para disfrutar de vistas panorámicas de los manglares.

Un poste y cámaras que detuvieron el vuelo



El incidente, según el relato de los residentes, ocurrió cuando la vela del parapente se enganchó en el poste que alberga cámaras de seguridad de Segura EP y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Vecinos alertaron a las autoridades, quienes rápidamente enviaron personal para atender la situación.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó que las dos personas descendieron sin inconvenientes y que únicamente quedó el parapente atrapado en el lugar.

La persona que practicaba parapente en terranostra, se estrella con las cámaras de @segura_ep .

Gracias a Dios está bien, sin problemas.

Este tipo de actividades hay que hacerlas en lugares seguros.

Hay que cuidarnos todos. pic.twitter.com/BNcBDoGTvN — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 9, 2025

Alcalde Álvarez: “Hay que practicar en lugares seguros”



El alcalde Aquiles Álvarez se pronunció sobre el suceso, a través de las redes sociales, donde hizo un llamado a tener más cuidado. “Gracias a Dios están bien, sin problemas. Este tipo de actividades hay que hacerlas en lugares seguros. Hay que cuidarnos todos”, señaló.

En un video registrado por testigos, se observa cómo los pilotos intentan maniobrar cerca de la calle, hasta que el parapente se queda atrapado en el poste, imposibilitando continuar el vuelo.

La comunidad también mostró preocupación. Luli Cáceres, vecina de Bosques de la Costa, enfatizó la importancia de seguir protocolos estrictos para prevenir accidentes. “Sé que en la zona cerca de Cerro Blanco hacen parapente y está bien porque hay espacio y es seguro. Pero hay que tomar en cuenta los riesgos. ¿Y si caía en plena calle y causaba un accidente? Mejor estar prevenidos”, señaló.

