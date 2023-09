Los habitantes de vía a la costa se preguntan dónde está la planificación

La rabia que sienten los habitantes de vía a la costa es colosal. El mantenimiento preventivo que se está ejecutando en el distribuidor de tráfico situado cerca de las avenida Rodríguez Bonín y del Bombero, si bien es una obra que creen necesaria, se ha convertido en un “verdadero dolor de cabeza”; debido a la falta de planificación que, a juicio de los residentes, han heredado y mantienen, y a las pocas acciones ejecutadas por los agentes de tránsito de la ATM.

El atasco de cuatro horas para regresar de la playa a Guayaquil Leer más

“Están parados, moviendo el brazo de adelante para atrás, una y otra vez, como si fueran abanicos. No hacen más que hacerte señas, por Dios, esa acción es insuficiente... Todos sabemos lo que implica rodar por vía a la costa, este escenario no es nuevo. Sabemos que ante un mínimo trabajo, el área es un infierno. Lo que estamos viviendo es la crónica de una muerte anunciada. Y las autoridades, sin embargo, están actuando como si fueran novatas”, se quejó la residente Romina Castillo, quien ayer para intentar llegar a su hogar, en Belo Horizonte, tuvo que rodar hasta cerca del peaje, puesto que el retorno uno estaba bloqueado y en el 2, la hilera de autos se extendía por casi dos kilómetros.

“No sé en qué cabeza bloquear los retornos puede ser la mejor decisión. Lo que estamos viviendo y experimentaremos por más de un mes es horripilante”, se quejó Sonia Cruz, de Terranostra.

Según detalló el Municipio, la intervención de este puente que era más que necesaria porque la estructura se encuentra ya en estado “crítico”, culminará en 45 días, contando desde el 1 de septiembre anterior; y aunque se ha habilitado una vía alterna de dos carriles, en la ruta que existe entre la avenida del Bombero y el ingreso a la vía a la costa, para intentar alivianar la circulación de quienes van rumbo a esta último punto, la medida de poco o nada ha servido.

Hecho. El Municipio asegura que está trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana para no incumplir con el plazo de entrega agendado.

Vía a la costa: Un accidente de tránsito atascó la arteria por más de una hora Leer más

La noche del pasado 4 de septiembre y ayer, EXPRESO estuvo en el lugar y fue testigo de los embotellamientos que se formaron de ambos lados de la arteria; y que dificultaron incluso el paso a las ambulancias y a los vehículos de la Policía que hacían sus rondas.

Te invitamos a leer: Moradores de vía a la costa protestan tras el colapso de un puente

“Hemos visto a las ambulancias sonar las sirenas como nunca, pero más por la desesperación de que así los conductores quieran es imposible que se les pueda dar paso. Es inconcebible lo que estamos viendo. ¿Y si nos roban? ¿Cómo van a salir de este enredo los uniformados? ¿Cómo van a llegar a sus destinos? ¿Trepando a los árboles?”, se preguntó Doménica Beltrán, residente de la zona.

Me gustaría saber qué tienen en la cabeza la ATM y Aquiles Álvarez para colapsar vía a la costa de esta manera tan inepta. Una hora en el tráfico. @Pamarcel90,

usuario de Twiter (X)

Durante el recorrido que hizo este Diario, la cantidad de vehículos, entre livianos y pesados fue tal; la bulla y la desesperación de los peatones por cruzar de una orilla a otra fue tal...., que los 25 uniformados que se encontraban distribuidos en el sitios fueron insuficientes. Ayer, por ejemplo, la residente Sandra Gallardo debía llegar a su oficina, situada en el centro, a las 9:00, pero no lo logró. Salió de casa, en Bosques de la Costa, una hora antes de lo normal, a las 7:00. Aun así eran las 9:00 y recién estaba por Puerto Azul.

La presencia de los agentes poco ayudó a dar fluidez a la zona. Joffre Flores

“Con tanta vuelta que me he dado, ha sido imposible avanzar. No me quejo del mantenimiento porque sí, se lo necesita. Me quejo de la ATM, que no planifica. Lo que pasa hoy aquí evidencia que no existe esa entidad. No hay buenas medidas o medidas concretas. A esta arteria, que está tan llena de conflictos, no se la debe de tratar como una más. Es angosta, la señalización es pésima, la transportación pesada, incluidos los camiones que van a las canteras, siempre se parquean o conducen como les da la gana... Esta es una raya más al tigre. Es la muestra de la falta de planificación, pero también de la indiferencia por parte de las autoridades”, alegó.

¿Acaso somos ratas de experimento? Como es posible que los que viven en vía a la costa tengan que avanzar 5 kilómetros más sólo porque las autoridades no saben dirigir un tránsito. ¿Por qué mejor no restringen el tráfico pesado hasta las 10:00; o habilitan un carril adicional saliendo de vía a la costa? @marioparadar,

usuario de Twitter (X)



La impostergable necesidad de trazar la ciudad hacia arriba Leer más

Sobre las medidas que la ATM tomará de manera urgente, la coronel Bertha Aguirre, directora de Control de Tránsito, aseguró que ninguna distinta a las aplicadas. Que mantendrán los desvíos y el cierre de los retornos, explicó. Que está consciente de que hay y habrá congestionamientos, y que frente a ello apela solo a la sensibilidad ciudadana.

“La intervención que se está ejecutando es un bien para la gente, por ende pido que tengamos un poco más de paciencia y que seamos comprensibles a lo que se está viviendo en horas pico. Si es necesario tener más agentes, lo tendremos. Pero por ahora seguiremos con los 25”, precisó

La ATM cada vez demuestra que no sirve para manejar el tránsito de la ciudad. Que los agentes solo muevan la mano y no ejecuten más acciones, agudiza el problema.

Carlos Pástenes

residente

Sobre las trabas que tienen los vehículos de emergencia para desplazarse, Aguirre se limitó a decir que los conductores saben que “deben abrirse y darles paso”; respuesta que fue criticada por los residentes que hicieron énfasis en que “es notorio que los funcionarios desconocen lo que pasa sobre el asfalto de vía a la costa”.

(LEE TAMBIÉN: Guayaquil: El paso de los camiones harta a 80 familias de vía a la costa)

Para Carlos Pástenes, líder comunitario y ciudadano que, por años, ha exigido a las autoridades que cumplan con la lista de promesas que en las distintas administraciones les han hecho y que se han incumplido; la situación que atraviesan quienes residen o laboran en el área es insostenible.

La medida es oportuna y hay que tener paciencia. Sin embargo, urge agentes de tránsito para facilitar la circulación... He optado por moverme en bicicleta para tener más fluidez.

Alberto Bejarano

residente

Accidente en vía a la costa: la ley y la autoridad, con parte de la culpa Leer más

“Lo que estamos sufriendo es producto de la incompetencia. Punto. La ATM está ejecutando acciones a la ligera... Estas molestias en movilidad ya se veían venir. Pudo haber sido con la intervención a este puente, que en efecto es algo urgente, o con cualquier otra estructura. Pasa lo mismo cuando hay un accidente vial o cuando se cae un árbol. El mismo tráfico catastrófico lo vivimos en distintas circunstancias. Yo me preguntó por qué no optan por habilitar un paso en la zona de Tres Bocas, yendo por la Perimetral sur. Eso evitaría muchos inconvenientes”, sentenció; al exigir al alcalde Aquiles Álvarez que se reúna con la comunidad para que conozca, en primera persona, lo que está pasando.

Frente a esta necesidad de habilitar nuevas rutas, EXPRESO consultó al Municipio si, teniendo en cuenta esta realidad, tenía previsto dar luz verde a este tema, que ha sido la exigencia eterna en este sector, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Creo que hoy quedó evidente la necesidad sumar más retornos en vía a la costa. El desastre que se generó el día de hoy por el tráfico y cierre del primer retorno fue caótico y se puede evitar. Por favor tomar conciencia por el bien de los habitantes de vía a la costa. — Lucas G-Baylleres (@Baylleres) September 6, 2023

Resultados: el puente, en estado crítico

Un choque en vía a la costa generó un atasco por casi dos horas Leer más

A decir del director municipal de Obras Públicas, Andrés Burbano, de no ser intervenida la estructura, tras un movimiento sísmico podía ocurrir una tragedia similar a la que hubo con un puente en 2016 con el terremoto. “Ahora todas las columnas quedarán encamisadas para que vuelta a tener rigidez, por 20 años...”.

(LEE TAMBIÉN: Burbano: "Solo un estudio nos dirá si urge importar asfalto o usar aditivos o polímeros")

Para seguir leyendo contenido de calidad, suscríbete a EXPRESO